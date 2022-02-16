Віртуальна локація розташована у торговому центрі Metajuku у метавсесвіті Decentraland, підтримуваному Digital Currency Group і заснованому на технології блокчейну. Decentraland дозволяє користувачам досліджувати метавсесвіт, створювати аватари і купувати товари, включно із землею, за внутрішню валюту MANA.

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Навіщо JPMorgan метавсесвіт

Банк презентував власну віртуальну лаунж-зону разом з фінансовим звітом сегменту метавсесвітів.

Метавсесвіти, ймовірно, у найближчі роки проникнуть у кожен сектор, а ринкові можливості оцінюються у понад 1 трильйон доларів щорічного доходу,

– заявили у JPMorgan.

У компанії зазначили, що сума витрат на віртуальні товари досягла 54 мільярдів доларів на рік. За 6 місяців 2021 року середня вартість земельної ділянки у метавсесвітах подвоїлась – з 6 тисяч доларів у червні до 12 тисяч доларів у грудні.

Для клієнтів банку, які планують відкрити своє представництво у метавсесвіті, JPMorgan має намір надавати інтегрований центр платежів із повним набором рішень, таких як апаратні гаманці, повідомив керівник відділу електронної комерції JPMorgan Адіт Гадгіл.

Додамо, що банк є прихильником технології блокчейну і її використання у фінансових операціях, про що свідчить випуск JPMorgan власного токена JPM Coin.