Таке гасло – посилання до морської фрази "Корабель, матроси, я" (Ship, shipmates, self). Вона означає, що на першому місці повинні бути корабель і команда, і лише потім ти сам.

Читайте також Вперше за майже 7 років: Марк Цукерберг вибув зі списку 10 найбагатших людей світу

Нові цінності Meta

За словами Цукерберга, новий девіз символізує почуття відповідальності за колективний успіх: "Йдеться про те, щоб піклуватись про нашу компанію і одне про одного". Мільярдер додав, що використовував гасло всередині компанії уже певний час.

Засновник Meta розповів, що термін "метаприятелі" придумав відомий фізик Дуглас Хофштадтер, якому написав співробітник Meta Ендрю Босворт, голова Facebook Reality Labs, після ребрендингу.

До теми Зміни не пов'язані з негативними новинами навколо компанії, – Цукерберг про ребрендинг Facebook

Ключові цінності Meta змінились таким чином:

"Рухайся швидко" змінили на "Рухаємось швидко разом";

"Будь відкритим" замінили на "Живи у майбутньому" і "Будь прямолінійним та поважай колег";

З'явився і зовсім новий пункт – "Концентруйся на довготерміновому впливі".

Крім того, Цукерберг додав, що співробітникам не варто бути "надто милими", оскільки вони повинні бути готовими до складних розмов з колегами.