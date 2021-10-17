Мережа супермаркетів Lidl готується зайти в Україну, – ЗМІ
17 жовтня 2021 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:Lebensmittel Zeitung
Німецька компанія Schwarz Group готується зайти на український ринок. Збираються розвивати тут власну мережу супермаркетів Lidl.
Цим займатиметься 47-річний Адам Мішчишин. Його прізвище зазначено в документах.
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Мішчишин буде головним менеджером Lidl Україна. Документ про його призначення підписав гендиректор Lidl Герд Хшановські.
Конкурент для АТБ
В Україні компанія буде конкурувати з мережею супермаркетів АТБ. Річ у тім, що у магазинів схожа концепція.
Однак засновники бренду кажуть, що розглядають український ринок як цікавий для впровадження нового продукту для споживачів.Зверніть увагу! Наразі від компанії не надходило офіційних заяв щодо місць і дати відкриття магазинів.
Що відомо про Lidl
- Це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Однак Lidl поширилася за межі Німеччини ще в 1980 роки.
- Вона налічує понад 12 тисяч магазинів по всьому світу.
- Супермаркети розташовані у 33 країнах світу. Вони є у майже всіх державах Євросоюзу, а також у Сербії, Швейцарії, Великій Британії та США.
- До речі, нещодавно мережа зайшла на ринок Латвії. Там відкрили 15 магазинів.