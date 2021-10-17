Мережа супермаркетів Lidl готується зайти в Україну, – ЗМІ

Німецька компанія Schwarz Group готується зайти на український ринок. Збираються розвивати тут власну мережу супермаркетів Lidl.

Цим займатиметься 47-річний Адам Мішчишин. Його прізвище зазначено в документах.

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Мішчишин буде головним менеджером Lidl Україна. Документ про його призначення підписав гендиректор Lidl Герд Хшановські.

Конкурент для АТБ

В Україні компанія буде конкурувати з мережею супермаркетів АТБ. Річ у тім, що у магазинів схожа концепція.

Однак засновники бренду кажуть, що розглядають український ринок як цікавий для впровадження нового продукту для споживачів.

Що відомо про Lidl

Це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Однак Lidl поширилася за межі Німеччини ще в 1980 роки.

Вона налічує понад 12 тисяч магазинів по всьому світу.

Супермаркети розташовані у 33 країнах світу. Вони є у майже всіх державах Євросоюзу, а також у Сербії, Швейцарії, Великій Британії та США.

До речі, нещодавно мережа зайшла на ринок Латвії. Там відкрили 15 магазинів.

Наразі від компанії не надходило офіційних заяв щодо місць і дати відкриття магазинів.