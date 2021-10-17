Цим займатиметься 47-річний Адам Мішчишин. Його прізвище зазначено в документах.

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Мішчишин буде головним менеджером Lidl Україна. Документ про його призначення підписав гендиректор Lidl Герд Хшановські.

Конкурент для АТБ

В Україні компанія буде конкурувати з мережею супермаркетів АТБ. Річ у тім, що у магазинів схожа концепція.

Однак засновники бренду кажуть, що розглядають український ринок як цікавий для впровадження нового продукту для споживачів.

Зверніть увагу! Наразі від компанії не надходило офіційних заяв щодо місць і дати відкриття магазинів.

Що відомо про Lidl