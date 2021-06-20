Мережа McDonald's випустила 2 нові колекції BTS: як придбати товар

Співпраця McDonald's з корейською групою BTS мала величезний успіх. Саме тому мережа вирішила випустити 2 нові лінійки.

Інші пам'ятні речі, які створили у співпраці, вже мають попитом. Вболівальники перепродають на eBay паперові пакети, чашки та соуси під брендом BTS, що перевищує вартість оригінальних замовлень.

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Компанія McDonald's анонсувала 2 нові колекції:

The Saucy Collection , де представлені малюнки учасників BTS;

, де представлені малюнки учасників BTS; The Melting Collection, натхненну хітовою піснею групи "Butter".

У колекціях є футболки, сумки, брелки та інший одяг та аксесуари. Вболівальники можуть придбати товар, який надійшов у продаж з 16 червня, через корейський додаток для покупок Weverse.



Компанія підготувала для прихильників одяг / Фото McDonald's



Шопер для покупок / Фото McDonald's



Мішок для плавання / Фото McDonald's

Співпраця McDonald's з зірками

Співпраця з молодими художниками та творцями стала величезною для мереж фаст-фуду в 2020 році і продовжує розвиватися в 2021 році. Угоди допомогли брендам встановити зв’язок із клієнтами та часто потрапляли в соціальні мережі як тенденції TikTok.

Їжа BTS складається з існуючих пунктів меню, щоб залучити клієнтів.