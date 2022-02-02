Мережа АЗС-лоукостерів ліквідувала понад 120 зі 140 своїх станцій: у чому причина

Мережа АЗС SunOil повідомила про припинення роботи більшості своїх станцій. З 1 лютого 2022 року компанія надаватиме послуги лише у декількох регіонах України.

Автозаправні станції SunOil продовжать працювати лише у Харкові та Харківській області, Сумській області і Новгороді-Сіверському Чернігівської області. Таким чином, мережа АЗС скоротилась зі 140 до менш ніж 20 представництв.

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Чому SunOil ліквідувала більшість своїх АЗС

За офіційною інформацією SunOil, компанія зачинила більшість своїх АЗС "у зв'язку з достроковим припиненням договорів оренди".

Зі свого боку ТОВ ТД "Санойл" гарантує виконання своїх зобов'язань перед контрагентами. Компанія розгляне всі можливі варіанти виходу із цієї ситуації з кожним партнером в індивідуальному порядку,

– йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про компанію SunOil Мережа АЗС-лоукостерів, створена у 2014 році. Входила до десятки найбільших АЗС за кількістю представництв в Україні. 140 станцій були розташовані під Києвом, у Кривому Розі, Харкові, Одесі, Вінниці та інших обласних центрах країни.

Додамо, що перші проблеми на АЗС SunOil розпочались наприкінці січня 2022 року. Тоді у компанії начебто виникли складнощі з постачальниками пального.

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