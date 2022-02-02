Автозаправні станції SunOil продовжать працювати лише у Харкові та Харківській області, Сумській області і Новгороді-Сіверському Чернігівської області. Таким чином, мережа АЗС скоротилась зі 140 до менш ніж 20 представництв.
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Чому SunOil ліквідувала більшість своїх АЗС
За офіційною інформацією SunOil, компанія зачинила більшість своїх АЗС "у зв'язку з достроковим припиненням договорів оренди".
Зі свого боку ТОВ ТД "Санойл" гарантує виконання своїх зобов'язань перед контрагентами. Компанія розгляне всі можливі варіанти виходу із цієї ситуації з кожним партнером в індивідуальному порядку,
– йдеться у повідомленні компанії.
Що відомо про компанію SunOilМережа АЗС-лоукостерів, створена у 2014 році. Входила до десятки найбільших АЗС за кількістю представництв в Україні. 140 станцій були розташовані під Києвом, у Кривому Розі, Харкові, Одесі, Вінниці та інших обласних центрах країни.
Додамо, що перші проблеми на АЗС SunOil розпочались наприкінці січня 2022 року. Тоді у компанії начебто виникли складнощі з постачальниками пального.
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