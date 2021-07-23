Mercedes вмикає форсаж в електричних перегонах з Tesla
Джерело:CNBC
У четвер 22 липня німецький концерн Daimler заявив, що його марка Mercedes-Benz "буде готова перейти на повністю електричні автомобілі в кінці десятиліття, якщо дозволять ринкові умови". Це яскраве підтвердження того, що великі автомобільні компанії готуються до нового – електричного – майбутнього світу автомобілів.
Також у компанії заявили, що з 2025 року для споживачів буде можливість придбати "повністю електричну альтернативу для кожної моделі, що випускається компанією".
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З 2025 року всі нові платформи виключно для електромобілів
За словами представників Daimler, з 2025 року всі "нові архітектури автомобілів Mercedes-Benz будуть тільки електричними".
Пояснюючи нововведення керівництво Daimler оголосило, що у 2025 році планується запуск трьох повністю електричних архітектур:
- MB.EA, яка буде використовуватись для середніх і великих легкових автомобілів;
- AMG.EA, яка буде зосереджена на потужних автомобілях;
- і VAN.EA, для легких комерційних автомобілів і фургонів.
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Всі майбутні моделі на базі цих платформ будуть тільки електричними.
Переломний момент все ближче: 40 мільярдів євро інвестицій в електромобілі
Перехід на електромобілі набирає обертів – особливо в сегменті розкоші, до якого належить Mercedes-Benz. Переломний момент все ближче, і ми будемо готові до того, що до кінця цього десятиліття ринки перейдуть тільки на електромобілі,
– сказав у своїй заяві Ола Келленіус, який є головою правління Daimler AG та керівником Mercedes-Benz
У цьому контексті в концерны Daimler заявили, що Mercedes-Benz збільшить обсяг досліджень і розробок. А інвестиції в акумуляторні електромобілі в період з 2022 з 2030 рік складуть більше ніж 40 мільярдів євро.
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Вісім гігафабрик для виробництва елементів живлення
Спільно із глобальними партнерами, Mercedes також планує збудувати вісім гігафабрик для виробництва елементів живлення, необхідних для автомобілів.
У Daimler додали, що Mercedes-Benz має намір "об'єднатися з новими європейськими партнерами для розробки та ефективного виробництва майбутніх елементів і модулів, і цей крок гарантує, що Європа залишиться в центрі автомобільної промисловості навіть в електричну еру".
Україна також планує перехід на електрокари
Україна також не відстає від загальноєвропейського тренду збереження довкілля та електрифікації автомобільного парку в Україні. У запропонованому Міністерством інфраструктури законопроєкті, передбачається, що українці не зможуть купувати дизельні та бензинові автомобілі за межами країни задля використання в Україні. Зокрема пропонується:
- З 2027 року заборонити ввезення вживаних авто з дизельними двигунами внутрішнього згорання;
- З 2030 року заборонити ввезення як вживаних, так і нових автомобілів на бензині чи дизелі.