Також у компанії заявили, що з 2025 року для споживачів буде можливість придбати "повністю електричну альтернативу для кожної моделі, що випускається компанією".

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З 2025 року всі нові платформи виключно для електромобілів

За словами представників Daimler, з 2025 року всі "нові архітектури автомобілів Mercedes-Benz будуть тільки електричними".

Пояснюючи нововведення керівництво Daimler оголосило, що у 2025 році планується запуск трьох повністю електричних архітектур:

MB.EA, яка буде використовуватись для середніх і великих легкових автомобілів;

AMG.EA, яка буде зосереджена на потужних автомобілях;

і VAN.EA, для легких комерційних автомобілів і фургонів.

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Всі майбутні моделі на базі цих платформ будуть тільки електричними.

Переломний момент все ближче: 40 мільярдів євро інвестицій в електромобілі

Перехід на електромобілі набирає обертів – особливо в сегменті розкоші, до якого належить Mercedes-Benz. Переломний момент все ближче, і ми будемо готові до того, що до кінця цього десятиліття ринки перейдуть тільки на електромобілі,

– сказав у своїй заяві Ола Келленіус, який є головою правління Daimler AG та керівником Mercedes-Benz

У цьому контексті в концерны Daimler заявили, що Mercedes-Benz збільшить обсяг досліджень і розробок. А інвестиції в акумуляторні електромобілі в період з 2022 з 2030 рік складуть більше ніж 40 мільярдів євро.

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Вісім гігафабрик для виробництва елементів живлення

Спільно із глобальними партнерами, Mercedes також планує збудувати вісім гігафабрик для виробництва елементів живлення, необхідних для автомобілів.

У Daimler додали, що Mercedes-Benz має намір "об'єднатися з новими європейськими партнерами для розробки та ефективного виробництва майбутніх елементів і модулів, і цей крок гарантує, що Європа залишиться в центрі автомобільної промисловості навіть в електричну еру".

Україна також планує перехід на електрокари

Україна також не відстає від загальноєвропейського тренду збереження довкілля та електрифікації автомобільного парку в Україні. У запропонованому Міністерством інфраструктури законопроєкті, передбачається, що українці не зможуть купувати дизельні та бензинові автомобілі за межами країни задля використання в Україні. Зокрема пропонується: