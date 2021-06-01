У такий спосіб конфлікт нарешті вичерпано. Як все було – читайте далі.

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Чому виникла проблема

• Позиція Daimler

Спочатку Daimler відмовлялася купувати ліцензії. Daimler вважала, що ліцензії Nokia повинна платити не вона, а постачальники, які виробляють блоки управління для відповідних технологій. Зокрема, мовилось про Continental і Bosch.

• Позиція Nokia

У Nokia так не вважали, а тому через це непорозуміння керівництво подало на компанію Daimler позови в кілька судів Німеччини. У Nokia запевнили, що запропонували Daimler справедливу ціну на ліцензії. Nokia вимагала, аби їй відшкодували мільярди євро, які ті витратили на розробку технологій.

На щастя, компанії врегулювали конфлікт. Однак про фінансові умови домовленості жодна зі сторін не повідомила.

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