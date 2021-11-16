Менше паперів: Мінекономіки знизило бюрократичне навантаження на бізнес
Джерело:Міністерство економіки України
Міністерство економіки затвердило порядок перенесення документації з охорони праці в електронний формат. Тепер підприємства можуть звітувати не лише у паперовому вигляді.
Відповідний наказ "Про затвердження Порядку впровадження електронного документообігу у системі управління охороною праці" зареєстровано у Мін'юсті 11 листопада 2021 року. Окрім спрощення ведення документації, цифрова трансформація дозволяє керівникам проводити онлайн-навчання та інструктажі працівникам.
До теми Папери геть: навіщо бізнесу електронний документообіг
Що зміниться
Наказом визначається єдиний порядок впровадження електронного документообігу у системі управління охороною праці. Так, його затвердження сприяє:
- оптимізації внутрішніх та зовнішніх комунікацій;
- економії часу та підвищенню продуктивності бізнесу;
- безперервному процесу проведення онлайн-навчань та інструктажів в умовах пандемії;
Уряд та Мінекономіки постійно працюють над зниженням регуляторного навантаження на бізнес. Організація роботи у системі управління охороною праці – важливий, але доволі складний процес, особливо для малого бізнесу,
– наголосив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку Ігор Дядюра.
Чиновник додав, що впровадження електронного документообігу у системі управління охороною праці не є обов'язковим. Кожне підприємство може обрати для себе зручний і комфортний варіант.