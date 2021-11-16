Відповідний наказ "Про затвердження Порядку впровадження електронного документообігу у системі управління охороною праці" зареєстровано у Мін'юсті 11 листопада 2021 року. Окрім спрощення ведення документації, цифрова трансформація дозволяє керівникам проводити онлайн-навчання та інструктажі працівникам.

До теми Папери геть: навіщо бізнесу електронний документообіг

Що зміниться

Наказом визначається єдиний порядок впровадження електронного документообігу у системі управління охороною праці. Так, його затвердження сприяє:

оптимізації внутрішніх та зовнішніх комунікацій;

економії часу та підвищенню продуктивності бізнесу;

безперервному процесу проведення онлайн-навчань та інструктажів в умовах пандемії;

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Уряд та Мінекономіки постійно працюють над зниженням регуляторного навантаження на бізнес. Організація роботи у системі управління охороною праці – важливий, але доволі складний процес, особливо для малого бізнесу,

– наголосив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку Ігор Дядюра.

Чиновник додав, що впровадження електронного документообігу у системі управління охороною праці не є обов'язковим. Кожне підприємство може обрати для себе зручний і комфортний варіант.