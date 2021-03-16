"Технокороль" Ілон Маск володіє кількома компаніями, тож часу на сон залишається не так вже й багато. Скільки часу спить друга найбагатша людина у світі, читайте на Бізнес 24.

Сон Ілона Маска

В інтерв'ю Сету Рогану Ілон Маск розповів, що працює багато, а його робочий день часто завершується о першій чи другій годині ночі. Мільярдеру вдається поспати 6 годин на день.

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Близько шести годин. Це не так вже й божевільно. Я не відчуваю, що хочу спати більше,

– відповів Ілон Маск на питання про сон.

Ілон Маск зізнається, що намагався спати менше, але зауважив, що його продуктивність знижується.

Компанії Ілона Маска

Не дивно, що Ілона Маска запитують про тривалість його сну, адже балансувати свій час та енергію між стількома компаніями – справжнє випробування.