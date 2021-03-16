Менше не виходить: скільки годин спить Ілон Маск
"Технокороль" Ілон Маск володіє кількома компаніями, тож часу на сон залишається не так вже й багато. Скільки часу спить друга найбагатша людина у світі, читайте на Бізнес 24.
Джерело:Entrepreneur
Сон Ілона Маска
В інтерв'ю Сету Рогану Ілон Маск розповів, що працює багато, а його робочий день часто завершується о першій чи другій годині ночі. Мільярдеру вдається поспати 6 годин на день.
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Близько шести годин. Це не так вже й божевільно. Я не відчуваю, що хочу спати більше,
– відповів Ілон Маск на питання про сон.
Ілон Маск зізнається, що намагався спати менше, але зауважив, що його продуктивність знижується.
Компанії Ілона Маска
Не дивно, що Ілона Маска запитують про тривалість його сну, адже балансувати свій час та енергію між стількома компаніями – справжнє випробування.
- Tesla – компанія з виробництва електричних автомобілів та екологічно чистої енергії. Tesla виробляє електромобілі, акумулятори, сонячні панелі тощо. У 2020 році компанія очолила список автовиробників за капіталізацією.
- Space X – перша приватна аерокосмічна компанія. Завдяки компанії значно здешевилися польоти у космос. У планах – висадка людей на Марсі та запуск високошвидкісного супутникового інтернету.
- OpenAI – Ілон Маск неодноразово заявляв про загрозу штучного інтелекту для людства. Тож замість голослівних заяв, створив некомерційну організацію, яка вивчає можливості ШІ.
- Boring Company – компанія, що розробляє системи підземних тунелів. Минулого року Boring Company проклала швидкісний тунель під Лас-Вегасом.
- Neuralink – компанія прагне створити мозковий імплант, який дозволить людині безпосередньо спілкуватися зі штучним інтелектом.
- Hyperloop – це ідея Маска щодо вакуумного поїзда для переміщення пасажирів і вантажів на великі відстані. Реалізують проєкт інші компанії.
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