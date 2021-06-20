Фальсифікату поменшає: виробників продуктів зобов'язали вказувати країну походження товару

Україна зробила черговий крок для адаптації бізнесу до вимог європейського ринку харчових виробів. Зокрема, Міністерством економіки впроваджується обов'язкове маркування окремих видів м’яса, а також оливкової олії та меду.

Йдеться про те, що на виконання зобов'язань у сфері санітарних та фітосанітарних заходів Угоди про асоціацію з ЄС, український уряд для адаптації з торговими стандартами ЄС зазначеними у розділі "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" впроваджує нові правила маркування продуктів.

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Згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на визначеному переліку продуктів треба буде обов’язково вказувати або країну або місце походження.

Наказ встановлює правила зазначення "країни походження" або "місця походження" в маркуванні:

м'яса великої рогатої худоби;

свинини;

баранини та козлятини;

їстівних субпродуктів великої рогатої худоби;

м'яса та їстівних субпродуктів свійської птиці;

меду;

необробленої оливкової олії (virgin olive oil) і оливкової олії екстракласу (extra virgin olive oil).

При цьому слід зазначити, що вказані законодавчі зміни роблять Україну на крок ближче до створення спільного ринку харчових продуктів з Європейським Союзом, адже діють як для вироблених в Україні товарів, так і для імпортної продукції.

Для кращого розуміння бізнес-середовищем України планованих нововведень представники проєкту ЄС EU4SaferFood, який допомагає Україні вдосконалити систему контролю у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, підготували інфографіку переліку харчових продуктів, для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження.

Які продукти маркуватимуть / Інфографіка EU4SaferFood

На думку експертів, розроблені на основі вимог 5-ти актів у профільній сфері, затверджені урядом України нововведення, які будуть введені в дію у 2024 році, також сприятимуть зниженню кількості підробок на ринку товарів зазначених вище продуктових груп.