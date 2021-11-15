Прокурор, який веде справу, переконаний, що відповідач говорить неправду. В антимонопольному позові 2019 року мільярдер констатував, що "пам'ятає найдрібніші деталі". Чи буде Брокман змушений брати участь у розгляді справи вирішить суддя.

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Наймасштабніше податкове шахрайство за всю історію

Роберт Брокман є відомим розробником програмного забезпечення і володіє 10 патентами. У 2018 році федеральні агенти США здійснили рейд у маєтку його довіреної особи на Бермудських островах, де знайшли документи, що свідчать про ухилення мільярдером від сплати близько 2 мільярдів доларів податків. Ця справа стала найгучнішою серед подібних за всю історію.

Загалом багатія звинувачують в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей, шахрайстві з використанням електронних засобів та інших злочинах.

На Брокмана чекало чергове слухання справи у федеральному суді Хьюстона, яке мало відбутись 15 листопада. Однак мільярдер заявив, що не зможе взяти у ньому участь через деменцію та проблеми з пам'яттю.

Зверніть увагу! Forbes оцінює статки Роберта Брокмана у 4,7 мільярда доларів. Наразі він посідає 229 місце у рейтингу найбагатших людей світу.

Відмова від участі у судовому засіданні

Задля оцінки психічного здоров'я Брокман записався на прийом до 4 лікарів, і всі вони поставили йому діагноз – деменція.

У містера Брокмана деменція – прогресуюча та невиліковна хвороба. Він не здатний зрозуміти звинувачення і належним чином співпрацювати зі своїм захистом. Він ніколи не зможе цього зробити,

– заявили адвокати мільярдера.

Однак прокурор наполягає, що всі лікарі, які поставили діагноз, пов'язані з Медичним коледжем Бейлора, якому мільярдер пожертвував понад 25 мільйонів доларів за останні декілька років. Тому обвинувачувач вимагає незалежної експертизи.

До слова, якщо діагноз Брокмана доведуть, то судову справу про найгучнішу податкову аферу в історії можуть просто закрити.