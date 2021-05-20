Холдингова компанія Cascade Investment, що управляє інвестиціями Білла Гейтса, передала акції Мелінді минулого тижня. Загальна сума переданих акцій становить майже 4 мільярди доларів. Передача Deere дорівнювала приблизно 7% частки Гейтса в компанії.

До теми Білл Гейтс вперше з'явився в мережі після оголошення про розлучення: фото

Акції трьох інших акцій на загальну суму 3 мільярди доларів були передані Мелінді після оголошення про розлучення:

2,9 мільйона акцій автомобільного рітейла AutoNation;

14,1 мільйона акцій Канадської національної залізниці;

293,5 мільйона акцій медіакомпанії Grupo Televisa.

Інші акції, які Мелінда може отримати від Cascade Investment, включають Republic Services та Ecolab, які займають значні позиції в холдингу. Через Cascade Гейтс також володіє акціями Berkshire Hathaway на суму понад 18,4 мільярда доларів.

Акції Cascade Investment становлять близько третини власного капіталу пари, який за оцінками Forbes склав приблизно 130 мільярдів доларів.

Цікаво! Звістка про передачу Deere з'явилася через 2 дні після того, як у ЗМІ з'явилась інформація про звинувачення в тому, що Гейтс переслідував жінок у Microsoft.

Розлучення Гейтсів: коротко