Мелінда має шанси отримати вигоду у розлученні з Біллом Гейтсом: все через скандали мільярдера

Мелінда Гейтс впевнено перемагає у сутичці громадської думки після оголошення про розлучення з мільярдером Біллом. Річ у тім, що про засновника Microsoft у ЗМІ почали повідомляти обурливі факти.

За законом Мелінда не отримає фінансової вигоди від поганої поведінки Білла. Однак експерти зазначили, що такі новини допомагають їй відокремитися від Білла і можуть вплинути на її домовленості про додаткові активи.

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Мелінда має шанс на перемогу у цій "битві", оскільки новинні повідомлення продовжують висвітлювати неадекватну поведінку Білла.

Мелінда могла мати план

Хоча повідомлення про справи Білла надходять від неназваних джерел, професор Брайан Ребер заявив цікаву річ. Він припускає, що це може бути запланована кампанія від команди Мелінди Гейтс.

Ба більше, відомо, що Мелінда зустрічалася з адвокатами з питань розлучень ще у 2019 році. Також передача акцій Мелінді на суму 4 мільярдів доларів сигналізує про те, що вона "мала план" ще до оголошення про розлучення.

Представники Мелінди не відповіли на прохання прокоментувати це.

Що кажуть представники Гейтса

Вони заявили, що команду вкрай розчаровує те, що було опубліковано багато неправди щодо причин, обставин та термінів розлучення Гейтсів.

Будь-яке твердження про те, що Гейтс зневажливо говорив про свій шлюб або Мелінду, є неправдивим. Твердження про жорстоке поводження з працівниками також є помилковим,

– запевнили у коментарі.

Мелінді співчувають, це працює на її користь

Незалежно від того, планувала це Мелінда чи ні, новини у ЗМІ працюють на її користь. Таку думку висловив Гіл Рудовський, віцепрезидент PR-компанії GroundFloor Media.

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За його словами, публіка краще уявляє, чому Мелінда розлучається зі своїм чоловіком, і це дозволяє читачам співчувати їй.

Погана преса навколо Білла дозволяє Мелінді дистанціюватися від Microsoft та їхнього шлюбу напередодні розлучення.

Білл та Мелінда стали "брендом"

Експерт Ребер пояснив, що коли мільярдер Джефф Безос розлучився зі своєю дружиною Макензі Скотт, вона могла легко рухатися вперед, оскільки вони не мали спільного проєкту чи благодійного фонду. Однак Білл і Мелінда стали "брендом", від якого Мелінда повинна була відокремитися.

Це завжди були "Білл і Мелінда",

– сказав Ребер.

Суд по розлученню не може взяти до уваги погану поведінку Білла, але Мелінда може використати це на свою користь під час переговорів щодо врегулювання статків.

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Мелінда також отримає користь, якщо активи, придбані Біллом до шлюбу, будуть включені до майна подружжя. Отже, їх поділять також.