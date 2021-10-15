Масова акція протесту навіть отримала власну назву – "Striketober" (страйковий жовтень). 14 жовтня 10 тисяч співробітників машинобудівної компанії John Dee не вийшли на роботу, а близько 60 тисяч працівників кіноіндустрії обіцяють пікетувати голлівудських роботодавців у понеділок, 18 жовтня. До них планують долучитись 24 тисячі працівників медичної галузі зі штатів Каліфорнія та Орегон.

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Striketober у США: що відомо

Протестний рух активізувався після того, як американські профспілки почали вимагати кращих умов праці та збільшення заробітних плат для своїх підопічних, однак спілки роботодавців не погодились виконати вимоги.

В умовах пандемії безліч представників різних професій у США були змушені працювати понад 12 годин щодня, без вихідних та без обідніх перерв.

На початку жовтня на протести уже виходили:

700 медсестер у Массачусетсі;

2 тисячі працівників лікарні Нью-Йорка;

1 400 робітників заводів у Мічигані, Небрасці, Пенсільванії та Тенессі.

Близько 6 500 лекторів та викладачів університетів у Каліфорнії також погрожують саботувати своїх роботодавців.

Засновник профспілки Workers United Річард Бенсінгер зауважив, що нинішня хвиля настроїв нагадує 1930-і роки, коли пікети та страйки були буденною справою у США.

Тоді так само панував величезний розрив між заможним і робітничим класами. Тенденція зниження рівня життя робітників протягом десятиліть, на жаль, не змінюється,

– наголосив Бенсінгер.

Нагадаємо, що на початку жовтня профспілка робітників театральних сцен IATSE, яка представляє інтереси працівників професій закулісся кіноіндустрії, одною з перших оголосила страйк голлівудським кіностудіям. Через це постала загроза над виробництвом кінопродукції, зокрема, для таких гігантів, як Netflix, Disney+ та Warner Brothers.