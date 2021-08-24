У McDonald's закінчились мілкшейки: компанія має проблеми з поставками продукції

Мілкшейки та деякі напої у пляшках зникли з меню закладів McDonald's в Англії, Шотландії та Уельсі. Мережа заявила про проблеми з поставками необхідної продукції у 1 250 своїх закладах.

Компанія не уточнює причину проблем, однак раніше на території Великої Британії фіксували масову нестачу водіїв вантажівок, які доставляють продукцію. Минулого тижня з цією ж проблемою зіткнулась мережа Nando's – через брак курятини на складах та затримки поставок компанія повністю закрила деякі свої заклади.

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У McDonald's заявляють, що лише тимчасово не зможуть продавати мілкшейки та газовані напої у пляшках на території Уельсу, Англії та Шотландії. Коли проблеми з поставками минуть, пропозиція знову стане доступною.

Як і більшість компаній, зараз ми переживаємо деякі проблеми з поставками, які впливають на доступність невеликої кількості наших пропозицій у меню,

– заявили у компанії.

Зауважимо, що на початку серпня Асоціація автомобільних перевезень Великої Британії заявила, що у країні бракує щонайменше 100 000 водіїв вантажівок. До пандемії їх загальна кількість становила 600 000.

Ми приносимо свої вибачення за незручності та дякуємо нашим клієнтам за їхнє терпіння,

– додають у McDonald's.

До слова, у компанії наголошують, що наполегливо працюють, щоб повернути продукцію до свого меню якомога швидше.