Ніхто не хоче працювати, – у McDonald's вибачилися через нестачу працівників

В одному з ресторанів McDonald's вивісили табличку з вибаченнями за малу кількість персоналу. Насправді з такою проблемою зіткнулася ціла мережа фастфудів.

Вибачення McDonald's

Клієнтка ресторану Бріттані Логан зняла відео для тіктоку, яке набуло популярності. Відео переглянули 1,2 мільйона користувачів соцмережі, а 80 тисяч поставили вподобайки. На ньому видно табличку McDonald’s із повідомленням:

У нас не вистачає людей. Будьте терплячі до персоналу, який таки з’явився. Більше ніхто не хоче працювати,

– написано на таблиці.

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Велика проблема

Дефіцит працівників став загальною проблемою не лише у мережі McDonald's, але й у всій ресторанній галузі США. Завдяки широкій кампанії з вакцинації, бізнес активно відновлюється і попит на працівників зараз високий.

Кількість клієнтів повернулася до докоронавірусного рівня, але у нас немає всього персоналу, який нам потрібен, щоб обслуговувати їх,

– заявив власник бізнесу в штаті Флорида.

Власниця магазину в Мемфісі сказала, що повинна його закрити допоки не знайде охочих в ньому працювати.

Вони користуються грошима, які надає уряд, податковими пільгами, виплатами по безробіттю. Вони вважають за краще приймати ці пільги, а не повертатися до роботи,

– розповів власник ресторану в ефірі News Channel 3.

Зазначимо, що влада США підтримала населення під час пандемії. До прикладу, цьогоріч кожен американець з низьким доходом отримав чек на 1 400 доларів. Також передбачили значні пільги безробітним.