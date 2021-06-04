Програмне забезпечення передбачає, що замовлення приймаються тепер без участі співробітників. Головний виконавчий директор Кріс Кемпчинський зазначив, що технологія автоматизованих замовлень точна на 85%.
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Зважаючи на це, присутність співробітників потрібна лише у 20% замовлень. Гендиректор наголосив, що на впровадження технології потрібно понад 1 – 2 роки.
Тепер необхідно зробити великий прорив, щоб перейти від 10 ресторанів в Чикаго до 14 тисяч ресторанів у США,
– заявив він.
Про те, чи будуть такі зміни в інших країнах – наразі невідомо.
Не лише McDrive
За словами гендиректора, McDonald's також прагне автоматизувати операції на кухні. Однак це лише у планах – найближчі 5 років, найімовірніше, це не вдасться зробити через високий рівень необхідних інвестицій.
Кемпчинський також додав, що компанія не завжди може бути лідером інновацій через швидкий розвиток ресторанних технологій.