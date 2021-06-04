Програмне забезпечення передбачає, що замовлення приймаються тепер без участі співробітників. Головний виконавчий директор Кріс Кемпчинський зазначив, що технологія автоматизованих замовлень точна на 85%.

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Зважаючи на це, присутність співробітників потрібна лише у 20% замовлень. Гендиректор наголосив, що на впровадження технології потрібно понад 1 – 2 роки.

Тепер необхідно зробити великий прорив, щоб перейти від 10 ресторанів в Чикаго до 14 тисяч ресторанів у США,

– заявив він.

Про те, чи будуть такі зміни в інших країнах – наразі невідомо.

Варто зазначити, що у 2019 McDonald's збільшила витрати на впровадження технологій. Зокрема, придбала компанію Apprente, яка використовує технології штучного інтелекту для прийняття замовлень автомобілістів.

Не лише McDrive

За словами гендиректора, McDonald's також прагне автоматизувати операції на кухні. Однак це лише у планах – найближчі 5 років, найімовірніше, це не вдасться зробити через високий рівень необхідних інвестицій.

Кемпчинський також додав, що компанія не завжди може бути лідером інновацій через швидкий розвиток ресторанних технологій.

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