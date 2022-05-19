McDonald's продає бізнес у Росії, але ресторани скоро з'являться під новим брендом

Мережа ресторанів Mcdonald's продає російську мережу партнеру, поточному ліцензіату Олександру Говору. Бізнесмен вже управляє 25 ресторанами в Росії.

McDonald's продав бізнес партнеру

З 2015 року Олександр Говор був франчайзером McDonald's і допоміг мережі розширитися до віддаленого Сибіру.

Увага McDonald's повністю йде з російського ринку, компанія почала там продавати бізнес

Після отримання усіх дозволів регуляторних органів, закриття угоди відбудеться найближчим часом. Тож, незабаром ресторани працюватимуть під новим брендом.

Умови договору

При цьому, договір купівлі-продажу передбачає збереження робочих місць за персоналом як мінімум 2 роки.

Покупець також погодився профінансувати заробітну плату співробітників підприємств, які до закриття працюють у 45 регіонах країни, а також профінансувати наявні зобов'язання перед постачальниками, орендодавцями та компослуги,

– додали в McDonald's.

Коротко про закриття Mcdonald's в Росії

До початку війни в Росії було 850 ресторанів Mcdonald's. Компанія працювала на російському ринку з 1990 року.

Нагадаємо, що Mcdonald's офіційно призупинив роботу в Росії 14 березня.

Росія вже втратила від надходження іноземної валюти через закриття ресторанів близько 1,4 мільярда доларів.

Компанії, які поважають себе, покидають російський ринок

У ресторанах більше не будуть використовувати назву, логотип чи бренд McDonald's.

До слова, іноземний бізнес масово покидає російський ринок. Міжнародні компанії не хочуть фінансувати країну-агресорку, а тому закривають свої підприємства на території Росії.

Наприклад, компанія Reebok, бренду американської компанії Authentic Brands Group (ABG), припинила свою роботу в Росії. 100 торгових точок продали турецькому холдингу FLO Retailing.

Водночас ж ті, хто залишається працювати в Росії. Дослідницька група US-Eliteuni Єльського університету підрахувала, що на російському ринку залишаться 38 німецьких підприємств.

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