У McDonald’s є секретний підрозділ: він шпигує за тими, хто вимагає вищу зарплату

Стало відомо, що у компанії McDonald’s працює секретний відділ, у якому люди збирають інформацію про співробітників. Однак не про всіх – стежать лише за тими, хто вимагає підвищення зарплатні до 15 доларів за годину.

Компанія підтвердила цей факт, однак назвала підрозділ "командою, яка зосереджена на виявленні будь-яких потенційних загроз безпеці компанії". Журналісти повідомили, що секретний підрозділ працює вже кілька років.

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У колективі McDonald's з'явився цілий громадський рух, який має назву "Боротьба за 15 доларів". Люди, які вступають у групу, борються за підвищення зарплати. Саме за ними шпигують.

Що відомо про "Боротьбу за 15 доларів"

Рух з'явився ще у 2012 році. Люди організовують страйки і протести у США та інших країнах.

Наразі працівники отримують приблизно 7,5 доларів за годину, а вимагають, аби оплату підвищили до 15 доларів.

У McDonald's планують через 10 років досягнути повної гендерної рівності у компанії.



Протест руху "Боротьба за 15 доларів" / Фото fightfor15

Як працює секретний підрозділ

Головна робота підрозділу:

з'ясовують стратегію активістів;

дізнаються, хто залучений в рух;

для відстеження працівників моніторять соцмережі та фейкові акаунти.

У компанії пояснили, для чого створили секретний підрозділ.

Ми зобов'язані стежити за активністю протестів працівників, які можуть ставити за мету порушення роботи ресторану і безпеку персоналу і клієнтів,

– пояснили у McDonald's.

Колишні співробітникі корпорації назвали такі дії компанії просто безглуздими. Люди вирішили залишитися анонімними, адже бояться уникнути помсти з боку компанії за свою позицію.

"Компанія повинна працювати з працівниками та людьми, які керують бізнесом, а не будувати розвідувальну програму, спрямовану на звітування про тих самих людей", – висловився один з колишніх співробітників.