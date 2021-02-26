У McDonald’s є секретний підрозділ: він шпигує за тими, хто вимагає вищу зарплату
Стало відомо, що у компанії McDonald’s працює секретний відділ, у якому люди збирають інформацію про співробітників. Однак не про всіх – стежать лише за тими, хто вимагає підвищення зарплатні до 15 доларів за годину.
Джерело:Vice
Компанія підтвердила цей факт, однак назвала підрозділ "командою, яка зосереджена на виявленні будь-яких потенційних загроз безпеці компанії". Журналісти повідомили, що секретний підрозділ працює вже кілька років.
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У колективі McDonald's з'явився цілий громадський рух, який має назву "Боротьба за 15 доларів". Люди, які вступають у групу, борються за підвищення зарплати. Саме за ними шпигують.
Що відомо про "Боротьбу за 15 доларів"
Рух з'явився ще у 2012 році. Люди організовують страйки і протести у США та інших країнах.
Наразі працівники отримують приблизно 7,5 доларів за годину, а вимагають, аби оплату підвищили до 15 доларів.
Протест руху "Боротьба за 15 доларів" / Фото fightfor15
Як працює секретний підрозділ
Головна робота підрозділу:
- з'ясовують стратегію активістів;
- дізнаються, хто залучений в рух;
- для відстеження працівників моніторять соцмережі та фейкові акаунти.
У компанії пояснили, для чого створили секретний підрозділ.
Ми зобов'язані стежити за активністю протестів працівників, які можуть ставити за мету порушення роботи ресторану і безпеку персоналу і клієнтів,
– пояснили у McDonald's.
Колишні співробітникі корпорації назвали такі дії компанії просто безглуздими. Люди вирішили залишитися анонімними, адже бояться уникнути помсти з боку компанії за свою позицію.
"Компанія повинна працювати з працівниками та людьми, які керують бізнесом, а не будувати розвідувальну програму, спрямовану на звітування про тих самих людей", – висловився один з колишніх співробітників.
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