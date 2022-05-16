McDonald's повністю йде з російського ринку, компанія почала там продавати бізнес

Американська компанія фаст-фуду McDonald's повністю покинула російський ринок. Бізнес там почали продавати.

Ресторани McDonald's працювали в Росії 32 роки і після такого терміну компанія повністю покидає російський ринок. Причиною стали санкції проти Росії через її війну в Україні.

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Росію покидає символ глобалізації

Американська преса оцінює такий крок як значний відступ для бренду, що став символом глобалізації у всьому світі.

Але це не єдина компанія, яка залишила Росію під тиском співробітників та споживачів. У країні-окупантці відмовились вести бізнес на крові також інші відомі бренди: Starbucks, Yum Brands, KFC і Pizza Hut. Багато співробітників та активістів домагалися повного скорочення їх штату.

У березні McDonald's приєднався до них, закривши ресторани спершу на невизначений термін. При цьому були повідомлення, що співробітників не звільняли і їм навіть залишили зарплатню.

Зауважимо, що ресторани McDonald's по всій Україні також не працюють. У компанії пояснювали, що вони будуть закритими до кінця війни.

Компанія продасть бізнес місцевим росіянам

Виконавчий директор McDonald’s Кріс Кемпчинські констатував, що це питання є складним і має глибокі наслідки.

Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, викликану війною в Україні,

– сказав він.

Компанія планує продати свій бізнес місцевому покупцю. У ресторанах більше не будуть використовувати назву, логотип чи бренд McDonald's. До повного закриття працівникам будуть платити зарплату і старатимуться, щоб у них в майбутньому була робота з потенційним новим власником.

У результаті цього кроку Росія зафіксує втрати від 1,2 до 1,4 мільярда доларів і матиме втрати від надходження іноземної валюти.

Іноземний бізнес йде з Росії

Іноземні бізнеси масово почали закривати свої підприємства, магазини чи ресторани в Росії через санкції, які проти неї ввели через війну в Україні. Наприклад, компанія Reebok, бренду американської компанії Authentic Brands Group (ABG), припинила свою роботу в Росії. 100 торгових точок продали турецькому холдингу FLO Retailing.

Полишають Росію й виробники автомобілів. Автомобілебудівна корпорація Renault ще наприкінці березня припинила свою діяльність у країні-агресорці. У Мінпромторгу Росії заявляли, що активи Renault тепер перейшли у державну власність. Там вироблятимуть "Москвичі".

Водночас є ті, хто залишається працювати в Росії та будує бізнес на крові. Дослідницька група US-Eliteuni Єльського університету підрахувала, що на російському ринку залишаться 38 німецьких підприємств.

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