У McDonald's почали платити людям, лиш би ті прийшли на співбесіду

У штаті Флорида McDonald's вирішив платити 50 доларів людям, які прийдуть на співбесіду. Таким способом сподіваються найняти більше людей, оскільки мають значну нестачу персоналу.

Наразі 50 доларів за прихід на співбесіду пропонують у 60 ресторанах Флориди, власником яких по франшизі є Блейк Каспер. Він дав завдання своєму генеральному менеджеру зробити все що завгодно, щоб розв'язати проблему кадрової кризи.

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Якщо ми не можемо змусити черги на макдрайві рухатися, то я готовий заплатити 50 доларів за співбесіду,

– сказав Блейк Каспер.

Щоправда, пропозиція в 50 доларів виявилася малоефективною.

Чому американці не хочуть працювати

Дефіцит працівників став загальною проблемою не лише у мережі McDonald's, але й у всій ресторанній галузі США. Завдяки широкій кампанії з вакцинації, бізнес активно відновлюється і попит на працівників зараз високий.

і попит на працівників зараз високий. Водночас фінансова підтримка від уряду така висока, що багато хто вибирає чеки від держави, ніж від роботодавця. До прикладу, цьогоріч кожен американець з низьким доходом отримав чек на 1 400 доларів. Також передбачили значні пільги безробітним.

За словами Каспера найняти працівників ще не було так важко як зараз, хіба що наприкінці дев'яностих.

Зарплати можуть зрости

Каспер заявив, що розглядає можливість підвищення стартової заробітної плати з 12 до 13 доларів за годину. До слова, низька заробітня плата – ще одна причина, чому компанії важко наймати працівників. Ритейлери зазвичай пропонують мінімум у 15 доларів.

Березневе опитування Національної федерації незалежного бізнесу показало, що 42% власників малого бізнесу мають вакансії, які вони не можуть заповнити.