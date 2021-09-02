У McDonald's відмовляються коментувати рішення деяких своїх ресторанів працевлаштовувати дітей. Очевидно, такий крок спричинений суттєвим дефіцитом персоналу.
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Робота для дітей
Хезер Кеннеді, власниця франшизи McDonald's у Медфорді, розмістила банер про найм працівників у віці 14 – 15 років два тижні тому. За словами підприємиці, відтоді вона отримала 25 нових заявок на роботу.
Ситуація з браком персоналу сьогодні є найкритичнішою протягом 40-річної історії управління закладом моєю сім'єю,
– прокоментувала своє рішення Кеннеді.
Перед цим власниця франшизи підняла мінімальну оплату праці до 15 доларів за годину, однак такий крок не дав бажаного результату.
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Реакція користувачів інтернету
McDonald's – не єдина франшиза, яка планує працевлаштовувати підлітків. Так, подібні оголошення про наймання дітей нещодавно розмістили окремі заклади Burger King та Wendy's.
На різноманітних форумах і у соцмережах здебільшого негативно сприйняли ініціативу працевлаштовувати підлітків 14 та 15 років. Користувачі інтернету обурливо прокоментували заклики мереж фаст-фудів:
- "Дорослі не хочуть працювати, тож вони влаштували полювання на дітей";
- "Це просто нечувано. Я заплачу своїй дитині більше за виконання хатніх обов'язків";
- "Жахливо!";
- "Що ж, тепер діти залишатимуть навчання у школах після 13, щоб піти працювати";
- "Очевидна експлуатація дитячої праці!";
- "Навчай змалку, як це – працювати за 1 долар".