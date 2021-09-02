У McDonald's відмовляються коментувати рішення деяких своїх ресторанів працевлаштовувати дітей. Очевидно, такий крок спричинений суттєвим дефіцитом персоналу.

До теми У McDonald's закінчились мілкшейки: компанія має проблеми з поставками продукції

Робота для дітей

Хезер Кеннеді, власниця франшизи McDonald's у Медфорді, розмістила банер про найм працівників у віці 14 – 15 років два тижні тому. За словами підприємиці, відтоді вона отримала 25 нових заявок на роботу.

Ситуація з браком персоналу сьогодні є найкритичнішою протягом 40-річної історії управління закладом моєю сім'єю,

– прокоментувала своє рішення Кеннеді.

Перед цим власниця франшизи підняла мінімальну оплату праці до 15 доларів за годину, однак такий крок не дав бажаного результату.

Читайте також Знищить національну кухню: чим загрожує поява відзнаки Michelin в Україні – думка експерта

Реакція користувачів інтернету

McDonald's – не єдина франшиза, яка планує працевлаштовувати підлітків. Так, подібні оголошення про наймання дітей нещодавно розмістили окремі заклади Burger King та Wendy's.

На різноманітних форумах і у соцмережах здебільшого негативно сприйняли ініціативу працевлаштовувати підлітків 14 та 15 років. Користувачі інтернету обурливо прокоментували заклики мереж фаст-фудів: