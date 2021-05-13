Працівники початкового рівня отримуватимуть від 11 до 17 доларів за годину, а начальники змін - від 15 до 20 доларів за годину, в залежності від місця роботи.

До теми Феномен McDonald's: як одна людина змінила світову культуру харчування

Підвищення зарплати не для всіх

Зміни стосуються тільки тієї невеликої частини магазинів McDonald's, які належать компанії, а не франшизі. За даними Wall Street Journal, з 13 900 ресторанів McDonald's в США тільки 5% належать компанії.

Натомість в Україні вся діяльність ресторанів McDonald's здійснюється від імені компанії "МакДональдз Юкрейн Лтд", яка є 100 % власністю McDonald's Corporation.

Компанія заявила, що підвищення заробітної плати допоможе довести середню погодинну заробітну плату до 15 доларів на годину до 2024 року, хоча зазначила, що деякі ресторани вже досягли цієї межі. McDonald's також заявив, що в найближчі три місяці планує найняти 10 000 нових співробітників.

У McDonald's значна нестача кадрів

Проблема дефіциту працівників стала загальною проблемою не лише у мережі McDonald's. Більшість із ресторанів та кафе США, які припиняли власну діяльність через пандемію, зараз активно відновлюють торгівельну діяльність. Це своєю чергою стрімко підвищило попит на працівників у цій галузі.

Окремі ресторани McDonald's навіть вирішили платити 50 доларів людям, які прийдуть на співбесіду, сподіваючись таким чином найняти більше людей.