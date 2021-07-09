McDonald's розширює нову програму заохочення клієнтів на всю територію США після обмеженого тестування в деяких регіонах. Зареєструвавшись в програмі, можна отримати безплатний ванільний ріжок, чізбургер, МакЧікен або хашбраун після першого замовлення.
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Оновлені умови програми лояльності
Програма My McDonald's Reward замінить попередню програму лояльності My McCafe Rewards. Клієнти, у яких вже були бали, зможуть їх зберегти. Щоб почати накопичувати бали та використовувати безплатні продукти, клієнтам необхідно завантажити додаток McDonald's і завести обліковий запис, що також дозволить також отримати винагороду у вигляді безплатної картоплі фрі.
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Пожиттєвий запас картоплі фрі від McDonald's
Оператор закладів швидкого харчування оголосив, що 13 липня у США буде проводитись роздача безплатної картоплі фрі клієнтам за новою програмою винагород, а деякі навіть отримають пожиттєвий запас картоплі фрі.
Промопостер MyMcDonaldsFanContest / Фото McDonald's
Для того, щоб стати щасливим володарем "вічної картоплі фрі" – починаючи з 13 липня, треба у твіттер позначити аккаунт McDonald's та використати хештег #MyMcDonaldsFanContest. Крім цього треба написати у твіттері про те, чому саме ви є найвідданішим шанувальником McDonald's, щоб отримати право на участь в конкурсі.
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