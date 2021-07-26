За словами Рюфа, це не тільки номери користувачів, але й синхронізовані списки контактів. Однак деякі інші експерти наполягають, що база є фейковою, і містить інформацію з випадкових чисел, згенеровану звичайним ботом.

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Анонімний продавець, який, до слова, має не найкращу репутацію на форумі даркнету, заявляє, що це ексклюзивний товар, і він шукає винятково серйозних покупців.

Однак безліч експертів переконані, що горе-продавець намагається заробити на згенерованому випадково наборі чисел. Алон Гал, співзасновник CTO Hudson Rock, називає базу фейковою.

До слова, у Clubhouse витік даних заперечують. Навіть якщо база є справжньою, то містить лише номери телефонів, без додаткової інформації про їх власників. Такі дані жодним чином не можуть бути використані шахраями.