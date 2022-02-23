Майже 16 мільйонів гривень для армії: українські IT-компанії почали масово підтримувати ЗСУ
Джерело:Speka
Провокації окупанта на Донбасі і прямі погрози з боку російського агресора спричинили нову хвилю підтримки бізнесом української армії. До активної допомоги ЗСУ долучився й український IT-сектор.
Зокрема, 22 лютого аутсорсер Intellias передав найбільшому в Україні фонду допомоги армії "Повернись живим" понад пів мільйона гривень. Тим часом засновники стартапу Awesomic – ще один мільйон гривень.
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Як IT-компанії допомагають українській армії
Того ж дня до активної допомоги ЗСУ долучились такі IT-компанії:
- Genesis;
- N-iX;
- BotsCrew;
- AIISTARSIT;
- Uptech.
Компанія Uklon, яка допомагає фонду "Повернись живим" на регулярній основі ще з 2014 року, збільшила суму свого щомісячного внеску до 310 тисяч гривень.
Внески IT-бізнесу у зміцнення ЗСУ:
- Intellias – 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим";
- Awesomic – 1 мільйон гривень пожертви;
- Genesis – 5 мільйонів гривень допомоги;
- N-iX – передали українським військовим комп'ютерну техніку на суму 270 тисяч гривень і виділили 630 тисяч гривень на закупівлю мобільних комплексів для спостереження за діями російського агресора;
- Uptech – 1 мільйон гривень;
- AIISTARTIST – 100 тисяч гривень. Збір коштів серед працівників компанії триває, а фінальну суму компанія планує подвоїти і передати фонду "Повернись живим";
- BostCrew – 1 мільйон гривень;
- Captain Growth – 100 тисяч гривень на потреби української армії;
- VP Team – 100 тисяч гривень;
- Uklon – збільшення щомісячного внеску на потреби ЗСУ до 310 тисяч гривень.
- DOU – 5 мільйонів гривень допомоги.
Нагадаємо, що 21 лютого 2022 року російський агресор вкотре перейшов межу і оголосив про визнання тимчасово окупованих українських територій нібито "незалежними державами". Таким вчинком Росія фактично заявила про свою зневагу до міжнародного права і суверенітету України.
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