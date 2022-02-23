Майже 16 мільйонів гривень для армії: українські IT-компанії почали масово підтримувати ЗСУ

Провокації окупанта на Донбасі і прямі погрози з боку російського агресора спричинили нову хвилю підтримки бізнесом української армії. До активної допомоги ЗСУ долучився й український IT-сектор.

Зокрема, 22 лютого аутсорсер Intellias передав найбільшому в Україні фонду допомоги армії "Повернись живим" понад пів мільйона гривень. Тим часом засновники стартапу Awesomic – ще один мільйон гривень.

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Як IT-компанії допомагають українській армії

Того ж дня до активної допомоги ЗСУ долучились такі IT-компанії:

Genesis;

N-iX;

BotsCrew;

AIISTARSIT;

Uptech.

Компанія Uklon, яка допомагає фонду "Повернись живим" на регулярній основі ще з 2014 року, збільшила суму свого щомісячного внеску до 310 тисяч гривень.

Внески IT-бізнесу у зміцнення ЗСУ:

Intellias – 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим";

– 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим"; Awesomic – 1 мільйон гривень пожертви;

– 1 мільйон гривень пожертви; Genesis – 5 мільйонів гривень допомоги;

– 5 мільйонів гривень допомоги; N-iX – передали українським військовим комп'ютерну техніку на суму 270 тисяч гривень і виділили 630 тисяч гривень на закупівлю мобільних комплексів для спостереження за діями російського агресора;

– передали українським військовим комп'ютерну техніку на суму 270 тисяч гривень і виділили 630 тисяч гривень на закупівлю мобільних комплексів для спостереження за діями російського агресора; Uptech – 1 мільйон гривень;

– 1 мільйон гривень; AIISTARTIST – 100 тисяч гривень. Збір коштів серед працівників компанії триває, а фінальну суму компанія планує подвоїти і передати фонду "Повернись живим";

– 100 тисяч гривень. Збір коштів серед працівників компанії триває, а фінальну суму компанія планує подвоїти і передати фонду "Повернись живим"; BostCrew – 1 мільйон гривень;

– 1 мільйон гривень; Captain Growth – 100 тисяч гривень на потреби української армії;

– 100 тисяч гривень на потреби української армії; VP Team – 100 тисяч гривень;

– 100 тисяч гривень; Uklon – збільшення щомісячного внеску на потреби ЗСУ до 310 тисяч гривень.

– збільшення щомісячного внеску на потреби ЗСУ до 310 тисяч гривень. DOU – 5 мільйонів гривень допомоги.

Список постійно поповнюється і може оновлюватись.

Нагадаємо, що 21 лютого 2022 року російський агресор вкотре перейшов межу і оголосив про визнання тимчасово окупованих українських територій нібито "незалежними державами". Таким вчинком Росія фактично заявила про свою зневагу до міжнародного права і суверенітету України.

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