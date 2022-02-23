Майже 16 мільйонів гривень для армії: українські IT-компанії почали масово підтримувати ЗСУ

23 лютого 2022 , 14:30
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Джерело:

Speka

Провокації окупанта на Донбасі і прямі погрози з боку російського агресора спричинили нову хвилю підтримки бізнесом української армії. До активної допомоги ЗСУ долучився й український IT-сектор.

Зокрема, 22 лютого аутсорсер Intellias передав найбільшому в Україні фонду допомоги армії "Повернись живим" понад пів мільйона гривень. Тим часом засновники стартапу Awesomic – ще один мільйон гривень.

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Як IT-компанії допомагають українській армії

Того ж дня до активної допомоги ЗСУ долучились такі IT-компанії:

  • Genesis;
  • N-iX;
  • BotsCrew;
  • AIISTARSIT;
  • Uptech.

Компанія Uklon, яка допомагає фонду "Повернись живим" на регулярній основі ще з 2014 року, збільшила суму свого щомісячного внеску до 310 тисяч гривень.

Внески IT-бізнесу у зміцнення ЗСУ:

  • Intellias – 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим";
  • Awesomic – 1 мільйон гривень пожертви;
  • Genesis – 5 мільйонів гривень допомоги;
  • N-iX – передали українським військовим комп'ютерну техніку на суму 270 тисяч гривень і виділили 630 тисяч гривень на закупівлю мобільних комплексів для спостереження за діями російського агресора;
  • Uptech – 1 мільйон гривень;
  • AIISTARTIST – 100 тисяч гривень. Збір коштів серед працівників компанії триває, а фінальну суму компанія планує подвоїти і передати фонду "Повернись живим";
  • BostCrew – 1 мільйон гривень;
  • Captain Growth – 100 тисяч гривень на потреби української армії;
  • VP Team – 100 тисяч гривень;
  • Uklon – збільшення щомісячного внеску на потреби ЗСУ до 310 тисяч гривень.
  • DOU – 5 мільйонів гривень допомоги.
Зверніть увагу! Список постійно поповнюється і може оновлюватись.

Нагадаємо, що 21 лютого 2022 року російський агресор вкотре перейшов межу і оголосив про визнання тимчасово окупованих українських територій нібито "незалежними державами". Таким вчинком Росія фактично заявила про свою зневагу до міжнародного права і суверенітету України.

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Автор: Сергій Зятюк