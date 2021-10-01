Майже 140 українських компаній вийшли на іноземні ринки протягом останніх півтора року, – МЗС

За останні півтора року Міністерство закордонних справ посприяло виходу 137 українських компаній на іноземні ринки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

Для 59 товарних груп у 18 країнах світу відкриті ринки або відновлений доступ до ринків у співпраці з Держпродспоживслужбою. Разом з тим у Раді експортерів та інвесторів при МЗС кількість компаній та бізнес-асоціацій, у порівнянні з минулим роком, зросла майже у 4 рази, і зараз налічує 370 представників.

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Культура експорту

Нещодавно підписаний документ "Порядку діяльності відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ" затвердив внутрішні зміни у МЗС за напрямком допомоги бізнесу, розвитку торгівлі та залучення інвестицій.

У ньому йдеться про кількість відкритих ринків для груп українських товарів, організації зустрічей українських компаній з іноземними партнерами, назви компаній, які вийшли на іноземні ринки, обсяги залучених інвестицій тощо.

Серед останніх досягнень – відкриття ринків меду та продукції бджільництва у Катарі, молочної продукції у Туреччині, м'яса птиці у Ліберії, м'яса птиці та яєць в Японії. Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України

Міністр закликав бізнес надалі розвивати культуру експорту, ефективно і конструктивно співпрацювати з Міністерством закордонних справ, щоб досягати успіхів спільними зусиллями.

Нагадаємо, що у першому півріччі 2021 року експорт товарів українських компаній збільшився на 30,7% (до 29,9 мільярда доларів) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, а імпорт іноземних в Україну – на 28%, до 31,2 мільярда.