Майже 100 тисяч гривень на власний бізнес: як безробітним отримати допомогу від держави

З 1 січня безробітні з малозабезпечених сімей зможуть отримати фінансову допомогу на відкриття власного бізнесу. На реалізацію проєкту держава виділила близько 100 мільйонів гривень.

Фінансування надаватиметься у межах програми "Рука допомоги", розробленої Міністерством соціальної політики. Кожен учасник зможе отримати допомогу розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 гривень).

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Умови програми

Безвідсоткова фінансова допомога надаватиметься терміном на три роки, після чого отримані гроші потрібно буде повернути державі. Втім, сума, що повертається, зменшуватиметься на розмір сплачених за цей час податків та ЄСВ.

Крім того, якщо підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати фінансову допомогу державі не потрібно.

Кошти пересилатимуть безготівково, а використати їх можна лише на оплату рахунків за придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Як взяти участь

Подати заяву у центр зайнятості за місцем проживання разом із довідкою про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-планом майбутнього підприємства.

за місцем проживання разом із довідкою про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-планом майбутнього підприємства. Працівники центрів зайнятості консультуватимуть учасників і проводитимуть безкоштовні навчання підприємництву.

підприємництву. Після розгляду заявки регіональною комісією, учасник має упродовж місяця зареєструвати ФОП або юридичну особу та укласти угоду з регіональним центром зайнятості.

з регіональним центром зайнятості. Щоб отримати кошти, потрібно надати центру зайнятості рахунок і договір, укладений між учасником програми та постачальником обладнання чи матеріалів.

На основі цих документів центр зайнятості оплачуватиме учасникам витрати.

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Результати пілотного проєкту

Пілотний проєкт "Рука допомоги" був реалізований у 2016 – 2019 роках. Участь взяли Львівська, Полтавська та Херсонська області, а також три територіальні громади Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Допомогу від держави на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 безробітних, з яких понад 90% досі успішно працюють.