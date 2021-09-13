Разом з тим у багатьох потенційних космічних мандрівників виникла низка запитань. Про безпеку, необхідність, вартість, екологічність та регулювання космічного туризму – далі у матеріалі.

Читайте також Як команда SpaceX досягла неможливого: три прості кроки Ілона Маска

Для чого літати у космос?

Найголовніша мотивація космічного мандрівника – краєвиди з ілюмінатора. Фактично, людина може побачити Землю з космосу, як у фільмах чи на фото з Міжнародної космічної станції. "Вигляд з вікна", як би це примітивно не звучало, справді дивовижний, і нічого подібного не вдасться пережити, перебуваючи на Землі.

Крім цього, людей приваблює невагомість. Хоча це наразі недовготривала атракція, "політати" кілька хвилин всередині космічного корабля вдасться.

Мандрівки у космос – це незабутні відчуття / Фото Virgin Galactic

Польоти у космос – це безпечно?

Наразі чіткої відповіді на це запитання немає. З одного боку, зараз мандрівників готують до польотів, перевіряють фізичний стан тощо. Немає обмежень щодо віку – зокрема, у місії Blue Origin брали участь туристи 18 та 82 років.

З іншого боку, політ у космос – це велике навантаження на людський організм. Експерти розповідають про показник 6 G – тіло протягом 20 – 30 секунд відчуває навантаження, наче на нього тисне шестикратна власна вага.

Скільки коштує мандрівка у космос?

Хоча провідні компанії наголошують, що вартість мандрівок у космос знизиться у майбутньому, все одно мовиться про щонайменше сотні тисяч доларів. Наразі офіційна ціна така:

Virgin Galactic – 450 тисяч доларів за квиток. Крім цього, доведеться вистояти чергу з декількох сотень людей, які зарезервували місце раніше.

за квиток. Крім цього, доведеться вистояти чергу з декількох сотень людей, які зарезервували місце раніше. Blue Origin – невідомо.

Space X – не продає квитки.

Ціни на квитки у космос / Фото PassBook Virgin Galactic Ticket

Як космічні мандрівки впливають на екологію?

Вуглецевий слід від космічної мандрівки, враховуючи, що на борту всього лиш кілька людей, є дуже великим. Якщо компанія Virgin Galactic втілить у життя плани щодо 400 мандрівок на рік, то спалене паливо, його виробництво та доставка матимуть суттєвий негативний вплив на екологію.

Згідно з даними деяких експертів, 1 000 польотів у космос можуть підвищити температуру в Антарктиці на 1 градус Цельсія. Безліч екоактивістів впевнені, що негативний вплив на навколишнє середовище буде невідворотним, і було б краще, якби такого виду туризму взагалі не існувало.

Цікаво Джеффа Безоса не зупинити: найбагатша людина світу скуповує Нью-Йорк

Чи корисні космічні мандрівки для сучасної науки?

Липневі польоти у космос Джеффа Безоса та Річарда Бренсона справді стали проривом, але не для наукової спільноти. Наприклад, на борт космічного корабля Virgin Galactic взяли рослини, щоб дослідити, як на них впливає мікрогравітація. Однак, на думку NASA, користі у такому дослідженні не було жодної.

Разом з тим прорив у космічній галузі є очевидним – багаторазове використання ракет та дешевші запуски відкривають вікно можливостей для кращого дослідження космосу, зокрема швидкого та менш затратного.

Користь космічного туризму для науки / Фото Unsplash

Хто регулюватиме космічний туризм?

Наразі усіма питаннями космічного туризму займається Федеральне авіаційне управління США (FFA). Однак це спричинено тим, що жодного іншого органу для регуляції космічних польотів ніколи досі не існувало.

FFA слідкує за безпекою космодромів та регулює безпечні зони польоту довкола них. Однак питання екологічності чи охорони здоров'я екіпажу і пасажирів – це вже не компетенція авіаційного управління. Хто і як займатиметься питаннями регулювання у майбутньому – поки невідомо.