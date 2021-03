Хмари сьогодні та завтра: що потрібно знати бізнесу, щоб зростати та розвиватись

Новітні технології – це інвестиції, разом з тим, в результаті, завжди економія та ефективність. Як хмарні технології виводять український бізнес на новий рівень і якими трендами здивує 2021 рік – читайте в матеріалі Бізнес 24.

Хмарні обчислення здійснили справжню революцію у світі технологій. Ми навіть не замислюємося, що все – від онлайн-запису до лікаря та сервісів доставки до дистанційної роботи чи перегляду серіалів на Netflix – стало доступним саме завдяки хмарам.

Що таке хмара? За допомогою хмарних технологій комп’ютерні ресурси надаються користувачам як онлайн-послуга, до якої вони мають доступ із браузерів на своїх пристроях. Простим прикладом хмари є віртуальне хмарне сховище – віртуальний диск:



- Ви можете зберігати там гігабайти інформації, не перевантажуючи жорсткий диск власного комп’ютера.

- Вам доступні різні інструменти, зокрема стандартні офісні програми, такі як Excel чи Word.

- Ви можете увійти у сховище із будь-якого пристрою, лише знаючи логін та пароль, в разі необхідності, можна додати функцію перевірки за номером телефону чи спеціальним додатком.

Бізнес 24 підготував 5 "хмарних" трендів 2021 року на основі книги Бернарда Марра "Технологічні Тренди на практиці: 25 технологій, які ведуть до четвертої індустріальної революції" ("Tech Trends in Practice: The 25 Technologies That Are Driving The 4th Industrial Revolution").

1. Руйнування бар’єрів

Великі хмарні провайдери, як-от Amazon, Microsoft, Google, намагаються захистити свої послуги віртуальною "огорожею", щоб їхні клієнти користувалися лише їхніми послугами. Кожен хмарний провайдер створює такий собі "універсальний магазин", де замовник може купити будь-який сервіс та задовільнити свою бізнес-потребу.

Проте на практиці користувачі дедалі частіше віддають перевагу багатохмарним середовищам (multiclouds). Це полегшує взаємодію між компаніями з різними хмарними платформами та й узагалі розширює можливості для бізнесу.

2. Штучний інтелект на поміч!

Хоча деякі фільми й лякають нас, що одного дня штучний інтелект зчинить заколот і поневолить людство, насправді Artificial Intelligence (AI) уже давно став частиною нашого повсякдення. І Бернард Марр очікує, що завдяки штучному інтелекту та машинному навчанню технологія хмарних обчислень стане ще зручнішою та ефективнішою.

Як зображали штучний інтелект у масовій культурі 2000-х / Кадр із фільму "Я – робот"

Особливо відчутним вплив AI 2021 року буде в таких сферах, як:

автономні транспортні засоби,

інфраструктура розумного міста,

планування реагування на пандемію.

Користь хмарних платформ у тому, що доступ до необмежених можливостей хмар мають як великий бізнес на кілька тисяч працівників, так і "гаражний" стартап із двох ентузіастів. Завдяки штучному інтелекту революційні набори інструментів допомагають компаніям, які запроваджують інновації, підвищувати продуктивність.

3. Ігри стануть в один ряд з музикою і фільмами

Ще один плюс хмарних технологій – можливість слухати улюблені треки будь-коли й будь-де. Українців уже давно не здивуєш підпискою на YouTube Music чи Netflix. З інтернетом та підпискою ви маєте доступ до величезного контенту без потреби зберігати його на своїх смартфонах чи комп’ютерах.

До музики й фільмів готуються приєднатися ігри. Нещодавно Amazon запропонував власну ігрову платформу, а Google, Microsoft, Nvidia та Sony зробили це ще раніше. За щомісячну абонплату компанії надають геймерам доступ до величезної бібліотеки ігор. Бернард Марр переконаний: новий підхід революціонізує цю сферу розваг. Більше не доведеться викидати по 500 доларів на нові консолі Xbox та Playstation і купувати кожну гру окремо.



Бібліотека ігор Windows Games / usgamer.net

4. Гібридні хмарні середовища стають дедалі популярніші

Існують різні хмарні середовища: в одних можна просто зберігати дані (публічні), а інші дають змогу застосовувати ще й власні хмарні інструменти (приватні). І універсального рішення немає. Тож компанії, найімовірніше, обирають гібридні або мультихмарні середовища, та підлаштовують сервіси під свої потреби.

5. Virtual Cloud Desktops або Віртуальні хмарні комп’ютери – наше майбутнє

Віртуальні хмарні комп’ютери – це єдине хмарне середовище, до якого мають доступ користувачі зі своїх комп’ютерів та ноутбуків. Цією системою легко централізовано керувати, вона більш захищена й забезпечує повніше дотримання внутрішніх стандартів компанії. Це не лише зручно, а й економно, адже фактично компанія платить за час використання хмарного середовища, не витрачаючи коштів на оновлення програмного забезпечення та дороге обладнання.

Таку модель уже пропонують Amazon через платформу Workspaces та Microsoft із Windows Virtual Desktop.

Серед переваг хмарних технологій Костянтин Вечір, директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар, окрім економії та ефективності називає кібербезпеку.

Попит українських компаній на хмарні рішення й розміщення серверного обладнання на боці оператора зростає, адже бізнес добре розуміє: сервісні IT-завдання швидше й дешевше віддати на реалізацію постачальникові конвергентних послуг, а самому зосередитися на своєму розвитку та стратегічних завданнях,

– переконаний Костянтин Вечір.

Як хмарні рішення застосовують в Україні

Україна не пасе задніх: вітчизняні компанії активно запроваджують хмарні технології. Зокрема, Київстар перший з операторів зв’язку вдосконалив свої послуги, об’єднавши переваги хмарних технологій Azure від Microsoft з можливостями телекому, та пропонує бізнесу хмарну платформу Microsoft Azure with Kyivstar.

Ми пишаємося тим, що маємо змогу разом із Microsoft стратегічно працювати над комплексними клієнтськими проєктами, в основі яких лежать технології та можливості IoT, великі дані, штучний інтелект та хмарні обчислення. Це свідчить про те, що Київстар упевнено проходить намічений план трансформації від традиційного мобільного оператора до оператора диджитал-рішень,

– розповідає Ілля Польшаков, директор із розвитку нових напрямів бізнесу Київстар.

Компанія вже давно вивчає сфери застосування необмежених можливостей хмарних рішень і регулярно ділиться своїми знаннями. Kyivstar Business Hub запрошує на серію безкоштовних вебінарів "Переїжджаємо працювати в хмару: IT-інфраструктура в Azure", які відбудуться 11, 16 та 18 березня.



Вебінар від Kyivstar Business Hub

Експерти з хмарних рішень Київстар розкажуть:

Чи варто міняти офісне "залізо" на хмарні ресурси.

Що виграє бізнес, використовуючи хмари, чи допомагають хмари заощаджувати й заробляти більше.

Які нові можливості отримає компанія, перенісши IT-інфраструктуру в Azure.

Що саме потрібно зробити, щоб корпоративні системи працювали в хмарі.

Ви можете відвідати зустріч як слухач або ж стати її активним учасником, який ставитиме питання й ділитиметься власним досвідом.

Зустріч буде корисна:

керівникам компаній, IT-підрозділів;

технічним та фінансовим директорам;

розробникам ПЗ;

business decision makers;

Chief technology officers (CTO);

IT decision makers;

IT-фахівцям рівня Pro.

