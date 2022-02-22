Загалом, багатьох влаштовує варіант працювати віддалено. Проте тут теж є свої підводні камені.

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Нова реальність та виклики

Результати останніх опитувань демонструють, що молоді професіонали, які працюють віддалено, почувають себе невпевнено та неспокійно. Крім того, дослідники вважають, що віддалена робота може мати негативні наслідки, як в особистому, так і в професійному житті. Одна з головних причин – вони втратять досвід, який попередні покоління сприймали як норму. Йдеться про:

переймання досвіду від старших колег;

розмови з керівниками;

звикання до ритму робочого дня в офісі;

просто спілкування з іншими людьми.

Бюро статистики праці США прогнозує, що представники покоління Z, які народилися з 1997 року, складе майже третину американського професійного світу уже до 2030 року. І здебільшого вони не прагнуть працювати в офісі повний робочий день.

Нова реальність для працівників / Фото Unsplash

Згідно з опитуванням, яке було проведено серед представників покоління Z через кілька місяців після початку пандемії коронавірусу (восени 2020 року), 69% респондентів виявили бажання працювати віддалено принаймні на 50%. Парадоксально, але це дослідження також показало, що майже половина опитаних розповіли про зростання тривожності та депресії, які пов’язані з віддаленою роботою.

Потенційно віддалена робота призведе до появи нових професійних викликів. Зокрема, молоді працівники часто говорять про складність створення власної професійної мережі. Це складно для будь-якого працівника, який працює поза офісом. Проте це особливий виклик для людей, які ще не встигли зарекомендувати себе на роботі.

Стратегія на майбутнє

Віддалена робота також може стати причиною кар'єрних криз. Оскільки представники покоління міленіалів та Z зазвичай мають менше досвіду та менше влади на роботі, ніж інші вікові групи. Наприклад, вони часто хвилюються, чи на правильному шляху.

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Цедал Нілі, професорка Гарвардської школи бізнесу та авторка книги про віддалену роботу, вважає, що компанія повинні взяти на себе зобов'язання за залучення молодих працівників. За її словами, молодь, яка будує кар'єру та не встигла зарекомендувати себе професійно, прагнуть отримати певну форму залучення.

Наприклад, професорка виділила компанії, які використовують стратегії адаптації. Це дозволяє віддаленим співробітникам проводити свій перший місяць на запланованих зустрічах, навчальних заходах та виконувати спільні завдання.