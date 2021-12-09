Наразі у компанії багатомільярдні борги перед держструктурами. Від банкрутства компанію можуть врятувати: націоналізація, стабілізаційний кредит або прощення боргів.

До теми Як врятувати бізнес: 4 реальні історії з хеппі-ендом

Проте голова наглядової ради та співвласник МАУ Арон Майберг не вважає, що держава стане кращим менеджером, ніж приватний бізнес. Він наголошує, що наразі це питання не обговорюється серйозно.

Не знаю, у голові якого архітектора ця історія виникла… Я цього не розумію і вважаю це збоченням. Націоналізація не може дати успіху,

– сказав Майберг.

Акціонер додав, що зазвичай всі націоналізації закінчуються судовими процесами. І не завжди те, що держава бере під контроль, закінчується добре. Попри це Майберг визнає, що компанія потребує фінансової підтримки. За його словами, спочатку потрібно зрозуміти, що пішло не так: якщо компанія "смертельно хвора" – то нема сенсу її рятувати, а якщо фінансові складнощі можна розв'язати – то націоналізація не потрібна.

Зверніть увагу! МАУ є дочірньою компанією групи "Приват", яка належить зокрема олігарху Ігорю Коломойському.

Що відомо про труднощі МАУ Пандемія коронавірусу сильно вплинула на компанію: у 2019 році МАУ перевезли 8 мільйонів пасажирів, у 2021 році – 2,9 мільйона. Зараз флот – 24 літаки проти 41 у 2019 році. Два роки тому в МАУ працювало 2 642 працівники, зараз – 1447 осіб. Крім того, у компанії величезна заборгованість перед аеропортом Бориспіль та "Украерорухом".

Національний авіаперевізник України

В Україні з'явиться новий авіаперевізник Українські національні авіалінії.

У 2022 році він почне здійснювати рейси у 16 напрямках. Після цього у 2023 році планують запустити ще 8.

У бюджет нового перевізника на 2022 рік заклали 96 мільйонів євро.

До 2026 року в компанії розраховують мати до 20 літаків. Також у повітряному флоті перевізника після проходження сертифікації будуть 3 типи суден з різною місткістю пасажирів.

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