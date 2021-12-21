У планах компанії збільшення пасажиропотоку на 34% – до 4,3 мільйона осіб на рік. При цьому кількість рейсів повинна зрости на 30% – до 37 тисяч здійснених перельотів.

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Нова стратегія МАУ

Про нововведення йдеться у запропонованій менеджментом МАУ фінансовій стратегії. Відповідні показники закладено у бюджеті компанії на 2022 рік, який нещодавно затвердила наглядова рада.

Згідно з нею, керівництво компанії знизить чартерні програми на 34%, при цьому збільшить динаміку авіаперевезень на 36% проти 2021 року.

До бюджету закладено, що 2022-й стане роком розширення флоту МАУ після вимушеного скорочення у 2020 – 2021 роках, а також повернення до його складу далекомагістральних літаків типу Boeing-777,

– повідомив СЕО МАУ Євген Дихне.

Представник компанії додав, що наглядова рада затвердила відновлення далекомагістральних рейсів:

Нью-Йорк;

Торонто;

Делі.

Крім того, за словами Дихне, МАУ готується відновити роботу хабу в аеропорту "Бориспіль" з трьома хвилями розльоту. Загалом перезапуск мережі компанії має становити 60% від показника докризового 2019 року.

Додамо, що наразі флот МАУ налічує 25 літаків, а за три квартали 2021 року компанія виконала більше чартерних рейсів, ніж у доковідному 2019-у, скоротивши регулярні авіаперевезення.