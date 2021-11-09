У Київ Мей Маск приїхала на запрошення бізнесвумен та засновниці міжнародної платіжної системи LEO Альони Шевцової. 73-річна Мей дала інтерв'ю в етері програми "Сніданок з 1+1".

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Про що розповіла Мей Маск

Мей Маск, як багатодітна мама, розповіла журналістам про секрети виховання лідерства у дітях та про що вона написала власну книгу.

Мій агент захотів, щоб я поділилась історією свого життя та уроками, які я з нього винесла. Навіть мої діти сказали: "Ти маєш розповісти про боротьбу, бо жінкам це необхідно!" І книга саме про це – як важливо не здаватись. Коли у жінки є план, то вона вийде з будь-якої ситуації,

– наголосила Мей Маск в інтерв'ю.

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Що відомо про Мей Маск

Мей Маск – канадсько-південноафриканська модель, мати трьох дітей:

Ілона Маска;

Кімбала Маска;

Тоски Маск.

73-річна жінка є ліцензованою дієтологинею та відомою світовою спікеркою. Вона часто з'являється на обкладинках модних журналів, зокрема Vanity Fair, Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire тощо. Нещодавно друком вийшла її книга "Жінка, яка має план", у якій вона розповіла про власний шлях до успіху.

Книга Мей Маск "Жінка, яка має план" / Фото Rozetka