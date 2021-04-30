Оптимізм щодо діяльності Tesla

Під час обговорення прибутків Tesla за перший квартал Маск зробив кілька сміливих заяв. Зокрема, поділився оптимістичними прогнозами.

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"Швидше за все, модель Y стане найбільш продаваним автомобілем або вантажівкою будь-якого виду у світі в 2022 році", – запевнив тоді Маск.

Він також передбачив далеке майбутнє компанії.

У довгостроковій перспективі люди будуть думати про Tesla так само, як про компанію з робототехніки зі штучним інтелектом,

– сказав він.

Експерти наголосили, що широкозорий погляд на майбутнє є рисою, яку варто моделювати в розрахункових дозах. Як співробітники, так і клієнти отримують вигоду від оптимістичних лідерів – навіть якщо ця "рожевість" може здатися занадто амбіційною з самого початку.

У Tesla сприймають Маска по-різному

Нинішні та колишні співробітники Tesla засвідчили, що оптимізм і цілеспрямованість Маска є ключовими елементами того, що робить працю в компанії настільки значущою.

З одного боку, працівники казали, що Маск інколи може бути надмірним .

. З іншого боку, вони наголосили, що оптимізм допомагає людям розкрити свій потенціал і пропонує елегантні розв'язання складних проблем.

"Tesla – це рай для інженерів, де олівець буквально ніколи не падає", - сказав один з колишніх інженерів компанії.

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Оптимізм часто заважав бізнесмену

Певні елементи оптимізму Маску, безперечно, заважали. Генеральному директору неодноразово доводилося визнавати, що він говорив нереальні терміни доставки автомобілів Tesla.

Наприклад, під час щорічних зборів акціонерів компанії у 2018 році Маск сказав, що у нього є проблема з часом.

Це те, що я намагаюся покращити,

– запевнив Маск.

Він сказав, що його почуття оптимізму є джерелом надміру.

Риса часто заважає керівникам

Оптимізм – це добре відома риса, яка заважає керівникам бачити ризики. Водночас їх легко бачать працівники нижчого рівня.

Дослідник позитивної психології Шон Ахор зауважив, що така сліпота може обернутися відсутністю емпатії та поваги. Одним із засобів для лікування патологічного оптимізму є техніка планування сценаріїв.