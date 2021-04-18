Генеральний директор Tesla Ілон Маск збільшив свої статки на 12,8 мільярдів доларів. Йому вдалося це зробити лише за тиждень.

Такий успіх дістався мільярдеру завдяки акціям Tesla, які подорожчали за п'ять днів на 9,3%. Зараз капітал Маска оцінюють у 179,7 мільярда доларів.

До теми Що Ілон Маск питає на співбесіді: улюблена загадка засновника Tesla і SpaceX

Акції Tesla закінчили тиждень торгів на рівні майже 740 доларів.

Важливо! Така ціна акції є не найвищою за історію існування компанії. Пік фіксували у січні – тоді ціна була на 16% більшою ніж зараз.

Чому акції подорожчали

Це раптово трапилось після того, як аналітики збільшили прогноз вартості акцій більш ніж удвічі. Вони казали, що ціна сягне 1071 долар за акцію. Варто зазначити, що тоді акція коштувала лише 419 доларів.

За словами аналітиків, Tesla на ринку відновлюваної енергетики має такий потенціал, як Apple в споживчій електроніці.

Бернар Арно обігнав Маска

Власник Louis Vuitton Бернар Арно також вразив успіхом. Він за тиждень збільшив свої статки на 13 мільярдів доларів, чим обігнав Ілона Маска. Арно лідирує за приростом капіталу за тиждень серед світових мільярдерів.



Бернар Арно / Фото primenewsgeorgia

Акції його бізнесу зросли на 7,8% – це рекорд. Інвестори прогнозують їм високі продажі.

З такими результатами і Маск, і Арно стали головними бенефіціарами рекордного зростання ринків. Вони вже четвертий тиждень поспіль оновили рекорд.

Довідка. Louis Vuitton купив бренд Tiffany & Co. Експерти зазначили, що це також позитивно позначилося на успіху Арно.

Хто ще збільшив свої статки

Джефф Безос збільшив свої статки за тиждень на 1,4 мільярда доларів. Зараз його капітал оцінюють у 197,8 мільярда доларів.

збільшив свої статки за тиждень на Зараз його капітал оцінюють у 197,8 мільярда доларів. На 4,6 мільярда доларів зросли статки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона . Тепер у нього – 104,6 мільярда доларів.

зросли статки співзасновника Oracle . Тепер у нього – 104,6 мільярда доларів. Також співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін збільшили свої статки.

Сьогодні в хмарах добре не лише витати, але й працювати. Київстар Бізнес рекомендує: доручіть бізнес-процеси хмарним технологіям та звільніть час на мрії. Приєднуйтесь до зустрічей в онлайн, працюйте в командах та над спільними завданнями із StarTeams та Office 365, використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для аналітики та розробки програмних продуктів. Витайте у хмарах із користю для бізнесу.