Маск за тиждень раптово розбагатів майже на 13 мільярдів доларів: його обігнав Арно
Генеральний директор Tesla Ілон Маск збільшив свої статки на 12,8 мільярдів доларів. Йому вдалося це зробити лише за тиждень.
Джерело:Forbes
Такий успіх дістався мільярдеру завдяки акціям Tesla, які подорожчали за п'ять днів на 9,3%. Зараз капітал Маска оцінюють у 179,7 мільярда доларів.
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Акції Tesla закінчили тиждень торгів на рівні майже 740 доларів.
Чому акції подорожчали
Це раптово трапилось після того, як аналітики збільшили прогноз вартості акцій більш ніж удвічі. Вони казали, що ціна сягне 1071 долар за акцію. Варто зазначити, що тоді акція коштувала лише 419 доларів.
За словами аналітиків, Tesla на ринку відновлюваної енергетики має такий потенціал, як Apple в споживчій електроніці.
Бернар Арно обігнав Маска
Власник Louis Vuitton Бернар Арно також вразив успіхом. Він за тиждень збільшив свої статки на 13 мільярдів доларів, чим обігнав Ілона Маска. Арно лідирує за приростом капіталу за тиждень серед світових мільярдерів.
Бернар Арно / Фото primenewsgeorgia
Акції його бізнесу зросли на 7,8% – це рекорд. Інвестори прогнозують їм високі продажі.
З такими результатами і Маск, і Арно стали головними бенефіціарами рекордного зростання ринків. Вони вже четвертий тиждень поспіль оновили рекорд.
Хто ще збільшив свої статки
- Джефф Безос збільшив свої статки за тиждень на 1,4 мільярда доларів. Зараз його капітал оцінюють у 197,8 мільярда доларів.
- На 4,6 мільярда доларів зросли статки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона. Тепер у нього – 104,6 мільярда доларів.
- Також співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін збільшили свої статки.
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