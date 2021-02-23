Витрачати 1 долар в день: відомі мільярдери суттєво економлять, аби бути успішними – відео

Мільярдери з усього світу можуть легко придбати острів, на який полетять на власному літаку. Однак вони економлять на подорожах, їжі, та одязі. Зокрема, так робить Ілон Маск, Марк Цукерберг та Білл Гейтс.

Білл Гейтс

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс розповів свої секрети успіху. Він зазначив, що не любить витрачати багато грошей на одяг або прикраси.

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Гейтс – один із перших чоловіків Кремнієвої долини, який втілив у життя новий образ мільйонера: без дорогих брендів і аксесуарів. Коли мовиться про одяг, очевидно, що Гейтс не вкладає у нього багато заробленого. Він, як правило, вибирає прості светри, класичні сорочки та вбрання, яке точно не виглядає так, наче він придбав його у брендових крамницях.

Що стосується прикрас, то Білл Гейтс, на відміну від деяких мільярдерів, не носить дорогих годинників, які миттю стають темою для обговорення. Замість вкладати свої гроші у Rolex – він надає перевагу бюджетним годинникам Casio.

Виняток щодо дорогих прикрас та одягу Гейтс робить в одному випадку – коли мова йде про подарунки для його дружини Мелінди.



Білл Гейтс економить на одязі та прикрасах / Фото enbursa

Ілон Маск

Ілон Маск, засновник американської компанії електромобілів Tesla, у січні 2021 року став найбагатшою людиною світу після того, як акції його компанії зросли в ціні. Втім, Маск не "навішує" на себе бренди з дорогими цінниками, навпаки – він проводить експерименти щодо економії.

Одного разу Ілон Маск жив на 1 долар в день, щоб перевірити, чи можна прожити в Америці, не маючи нічого. Місяць Ілон харчувався одними апельсинами, хот-догами і зеленою пастою. Після цього він зробив цікавий висновок – якщо заробляти 30 доларів і жити на 1 долар в день, то можна непогано накопичити.



Ілон Маск жив на 1 долар в день / Фото gizmodo

Марк Цукерберг

Ігнорує дорогий одяг та аксесуари і засновник соціальної мережі фейсбук. Марк Цукерберг не зраджує своїй сірій футболці та звичайним джинсам навіть на офіційних зустрічах.

Він вважає, що витрачати думки на те, де поснідати та що вдягти – зайве, адже цей час можна використати раціональніше. До прикладу, на реалізацію ідей, які згодом принесуть кошти.



Марк Цукерберг не зраджує сірій футболці та джинсам / Фото

Амансіо Ортега

Амансіо Ортега – власник знаменитих текстильних брендів. Його компанії належить 5 тисяч магазинів у 77 країнах світу. Його статки сягнули майже 74,5 мільярда доларів. І хоч підриємець одягає пів світу, однак сам на одяг багато не витрачає.

У гардеробі Амансіо переважають прості сорочки та штани. Обідати мільярдер полюбляє не у дорогих ресторанах, а у кафетерії разом зі своїми підлеглими.



Амансіо Ортега – власник мережі магазинів ZARA / Фото cadenaser

Чарльз Фіні

Ще один мільярдер, який руйнує стереотипи про багате життя – Чарльз Фіні, якому зараз 89 років. Він є співзасновником роздрібної мережі магазинів в аеропортах Duty Free.

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Він накопичив мільярди, живучи з ощадливістю ченця. Дорогий одяг та аксесуари – це те, на що він не витрачався ніколи. Водночас він вважає, що не варто чекати смерті, щоб віддати свої капітали. Заснований ним благодійний фонд вклав у різні сфери, за загальними даними, приблизно 6,2 мільярда доларів США. Основними сферами благодійності були:

наука;

охорона здоров'я;

освіта;

утримання будинків для людей похилого віку.

Наприкінці 2020 року Чак Фіні позбувся статусу мільярдера, адже роздав всі свої статки на благочинність. Білл Гейтс сказав, що Фіні – найбільший зразок для наслідування в тому, як слід робити добро ще за життя.



Чарльз Фіні роздав свої статки на благочинність / Фото dailymail

Тож, бути мільярдером – це не про дорогий брендовий одяг, коштовні прикраси та інші дурниці. Бути мільярдером – це мати стриманий стиль, вміти економити та знати, у що вкладати накопичене.