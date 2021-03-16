Перегони мільярдерів: Маск, Цукерберг чи Безос – хто заробив найбільше під час пандемії

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Ілон Маск та інші мільярдери за час пандемії заробили понад 360 мільярдів доларів. Хто збагатився найбільше, читайте на Бізнес 24.

Для багатьох пандемія стала кризою, але не для найбагатших мільярдерів Америки.

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Джефф Безос

Попри те, що Ілон Маск вже кілька разів посував Джеффа Безоса, той все ще вважається найбагатшою людиною у світі. У 2020 році він збагатився на 58 мільярдів доларів. Все завдяки його компанії Amazon, попит на чиї товари стрімко виріс під час пандемії.



Безос продовжує заробляти мільярди завдяки Amazon / Getty Images

Крім того, компанія пропонує послуги хмарних обчислень, які також набрали популярності через перехід на модель віддаленої роботи.

Ілон Маск

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Нікому так не сприяла пандемія як засновнику SpaceX та Tesla Ілону Маску. Він збільшив свої статки на 118 мільярдів доларів. І це не дивно, адже минулого року акції його компанії зросли на 547%.



Ілон Маск конкурує з Джеффом Безосом за перше місце / Getty Images

Марк Цукерберг, Ларрі Пейдж та інші багатії

Марк Цукерберг, засновник Facebook, досяг рівня в понад 100 мільярдів доларів, збільшивши свої статки на 29 мільярдів. Компанія виграла від пожвавлення інтернет-маркетингу та збільшенню попиту на засоби комунікацію.

З тих же ж причин розбагатіли і співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін – на 33 та 32 мільярди доларів відповідно.

Ринкова капіталізація Apple минулого року перевищила позначку у 2 трильйони доларів, завдяки чому її генеральний директор Тім Кук, став мільярдером.

Виконавчий голова та технічний директор Oracle Ларрі Еллісон за останній рік збільшив власний капітал з 59 до 90,3 мільярда доларів.

Власний капітал Майкла Делла, генерального директора Dell Technologies, виріс із 22,9 до 44,4 мільярда доларів за той же період часу.

Значний ріст доходів мільярдерів різко контрастує з економічними втратами, з якими стикаються мільйони громадян, та зростанням рівня безробіття. Пандемія лише поглибила розрив між багатими та бідними, який і так був на високому рівні.