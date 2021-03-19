Маск, Безос та Цукерберг: найбагатші люди світу за добу втратили 23 мільярди доларів

10 найбагатших бізнесменів світу за день втратили більше, ніж 23 мільярди доларів. Лідером цього антирейтингу став Ілон Маск.

Статки генерального директора Tesla скоротилися на 9,9 мільярда доларів за останні 24 години, оскільки акції компанії просіли на 6,9%. Маск знову посів третю сходинку у рейтингу найбагатших людей світу.

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Різке падіння

Друге місце у рейтингу повернув собі найбагатший бізнесмен Європи та власник компанії Louis Vuitton Бернар Арно зі статком в 162,6 мільярда доларів. За минулу добу він втратив 0,5 мільярда доларів США.

Найбагатша людина світу та власник Amazon Джефф Безос все ще залишається на вершині топу, проте його втрати за добу оцінюють в 5,7 мільярда доларів. Зараз на його рахунку трохи більше, ніж 178 мільярдів доларів. Акції американського інтернет-сервісу впали на 3,44%.

Один із засновників Google Ларрі Пейдж збіднів надоларів, тоді як Сергій Брін –доларів США. Їхній капітал оцінюють ввідповідно.

Цікаво, що Пейдж поступився 7-ю сходинкою рейтингу засновнику компанії Oracle Ларрі Еллісону. Додамо, що для Еллісона минула доба на ринку акцій теж не пройшла без втрат. Його статки скоротилися на 0,17 мільйона, до 90,2 мільярда доларів.

Очільник Facebook Марк Цукерберг збіднів на 1,9 мільярда доларів, тож тепер його статки становлять 101,7 мільярда доларів.

Ринок акцій \ Фото Unsplash

Чому так сталося

Причиною такого різкого падіння вартості акцій топових компаній світу став розпродаж 10-річних державних облігацій США, прибутковість яких вперше з січня 2020 року досягнула позначки у 1,7%.

Експерти WSJ заявили , що інвесторів занепокоїв прогноз Федеральної резервної системи, відповідно до якого економічний ріст та інфляція зросли начерез новий пакет державної підтримки.

Інвестори вирішили вкласти кошти в організації, які у майбутньому виграють від економічного підйому:

банки,

авіакомпанії,

енергетичні компанії.

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У зв'язку з цим вони позбулися дорогих акцій техкомпаній. Додамо, що ринок енергетики в четвер просів на 7% через зниження цін на нафту, ціна якої вперше з лютого опустилася нижче 62 доларів за барель.

Автор: Віта Свірневська