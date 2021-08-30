Регулятор з антимонопольних питань, Федеральна торгова комісія США, розпочала розслідування угоди ще на початку цього року. А за кілька тижнів очікується оприлюднення його результатів, які матимуть значний вплив на світовий ринок технологій.

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ARM Ltd — британська корпорація, один з найбільших розробників і ліцензіарів архітектури RISC-процесорів, орієнтованих на використання в портативних і мобільних пристроях.

Загроза глобального конфлікту у світі технологій

Поглинання ARM компанією Nvidia стало предметом антимонопольного розслідування й у Великій Британії. У серпні 2021 року британське Управління з питань конкуренції та ринків попередило про те, що зазначена угода викликає "значні застереження". На думку британського регулятора ринків Nvidia може обмежити доступ до інтелектуальної власності ARM, адже компанія з Кембріджа не виробляє процесори, а тільки продає ліцензії на свої технології.

Офіс ARM у Кембриджі / Фото Archdaily

Критики угоди відзначають, що злиття провідного постачальника графічних чіпів Nvidia і провідного розробника мобільних процесорів ARM, не лише порушить нейтралітет у цих сферах, а й призведе до підвищення цін. На думку противників злиття, в результаті домінування однієї компанії у цих двох сферах, кінцеві користувачі можуть отримати менш якісну продукцію за значно вищими цінами.

Гіганти фінтех сектору проти цієї угоди Nvidia

За даними ЗМІ, компанія Tesla Ілона Маска приєдналась до когорти противників поглинання британського розробника чипів американським конкурентом за 40 мільярдів доларів. Повідомляється, що гігант електронної комерції Amazon і виробник смартфонів Samsung також звернулися до влади США із клопотанням не допустити укладення цієї угоди.

Що лякає Tesla, Samsung та Amazon у цій угоді

Компанія ARM вважається стратегічним гравцем у секторі ліцензування технології мікрочипів, яка використовується у мільярдах процесорів смартфонів та інших мобільних пристроїв.

На думку фінансово-технологічних гігантів, поглинання ARM з боку Nvidia призведе до глобальної втрати конкурентоспроможності у технологічній сфері. А монопольне домінування однієї компанії може призвести до обмеження інновацій зокрема у сфері інтернету речей та автономних транспортних засобів.

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Для прикладу Tesla використовує процесори на базі ARM, виготовлені компанією Samsung у власних електромобілях, зокрема, у системах автономного управління автомобілями.

Nvidia запевняє, що не підніме ціни на чипи: фінтех сектор в напрузі

Питання стосовно потенційного здорожчання вартості чипів тримає у напрузі найбільші технологічні компанії світу. Адже ліцензії, надані ARM, використовуються, зокрема, компаніями Intel, AMD, Qualcomm, Apple, Microsoft, Samsung і Amazon.