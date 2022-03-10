Mars, Sony і Hugo Boss призупиняють бізнес у Росії

Все більше світових брендів покидають російський ринок через жахливу війну, яку агресор розв'язав в Україні. Так, на 15-й день війни до бойкоту приєдналися Mars, Sony і Hugo Boss.

Компанія Mars, якій належать батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s та інші бренди, зупинила всі інвестиції у Росії.

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Ми вражені тим, що відбувається в Україні, і прагнемо надати нашим сміливим українським партнерам необхідну підтримку. Їхня безпека є нашим абсолютним пріоритетом, і команда Mars Associates старанно працює над тим, щоб надати притулок, фінансову безпеку та допомогу,

– йдеться у повідомленні від Mars.

Sony призупинила всі поставки програмного та апаратного забезпечення по всій Росії. Компанія також призупинить постачання до країни нової гоночної гри Gran Turismo 7.

Виробник модного одягу Hugo Boss оголосив про припинення всіх продажів у Росії, як у магазинах, так і в інтернеті. При цьому працівникам на цей час нададуть фінансову підтримку.

Інформаційна війна триває

Нагадаємо, що у МЗС назвали найбільші компанії, які поки залишаються на російському ринку. Їх закликали повністю припинити діяльність в Росії. Якщо ж вони цього не роблять. Якщо цього не зроблять, то МЗС просить споживачів зі всього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти.



Компанії, які залишилися працювати в Росії, станом на 9 березня / Інфографіка Ukraine Crisis media centre

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