Федеральний суд дав Марку Цукербергу та інвесторам Facebook трильйон приводів для посмішки, оскільки одразу після рішення суду, компанія вперше перетнула поріг капіталізації у 1 трильйон доларів. Водночас стала наймолодшою компанією у світі, якій вдалось досягти трильйонних статків лише за 17 років.

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Марк Цукерберг вперше став четвертим у рейтингу мільярдерів

Стрімке зростання акцій стало благом як для рядових акціонерів, так і для мільярдера-засновника. Зростання ціни акцій на 4,1% під час позаурочних торгів збільшило статки Цукерберга на 5,1 мільярда доларів. Зростання статків, хоч і ненадовго, дозволило Марку Цукербергу потішити себе перебуванням на четвертій сходинці рейтингу мільярдерів.

Перспективи зросту статків

І хоча на сьогодні засновник Facebook знову поступився Біллу Гейтсу, повернувшись на п'яту сходинку рейтингу Forbes, зараз розрив між їх статками складає менш як 1 мільярд доларів. Це, в разі подальшої позитивної динаміки, для Марка Цукерберга дає можливість розраховувати на те, що тимчасове перебування на четвертій позицій найбагатших людей планети може стати для нього постійним.

Проблеми Facebook не вирішено остаточно

У компанії з'явилася широка смуга критиків з обох боків політичного спектра, і вона отримала серйозний удар по своїй роботі з даними користувачів. Хоча суд й вказав у 53-сторінковому висновку, що регулюючі органи не надали достатньо фактів на підтримку своїх аргументів, Федеральна торгова комісія США все ще може завдати хоча б один удар по Facebook. Суддя дав комісії 30 днів на повторну подачу позову із достатньою доказовою базою.

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Facebook дорожчає всупереч постійним проблемам

Попри постійні негативні новини впродовж переважної частини останніх чотирьох років, акції Facebook виявилися у виграші. З березня 2018 року, коли стали відомі всі наслідки діяльності Cambridge Analytic і почалася нова ера в історії Facebook, її акції виросли вдвічі. За цей період індекс Facebook у S&P 500 виріс майже на 60%. А Марк Цукерберг, позиції якого в компанії зміцнилися завдяки зростанню вартості акцій, в той таки час зафіксував зростання статків ніж 60 мільярдів доларів до майже 130 мільярдів доларів.