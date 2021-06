Підтримка Марка Цукерберга серед співробітників Facebook суттєво знизилася, що витіснило його з рейтингу 100 кращих керівників компаній світу.

Проведене платформою Glassdoor опитування діючих та колишніх співробітників Facebook щодо Марка Цукерберга, у якому взяли участь понад 700 співробітників Facebook в період з травня 2020 року по травень 2021 року, показали значне падіння його іміджу в останні місяці 2020 року і на початку цього року. Саме у цей час Facebook намагалися боротися на своїх платформах з дезінформацією щодо пандемії коронавірусу і наслідками виборів президента США.

Рейтинг Марка Цукерберга високий, але не достатньо

Хоча Марк Цукерберг все ще має рейтинг 88%, що вище, ніж середній рейтинг схвалення 73% для керівників компаній в цілому, але цього виявилося недостатньо для попадання в список 100 кращих, в якому новоспечений голова ради директорів Microsoft Сатья Наделла набрав 97%, а очільник Тім Кук з Apple – 95%.

Що таке Glassdoor Американська інтернет-платформа, на якій діючі та колишні співробітники можуть анонімно залишати відгуки щодо компаній. Glassdoor також дозволяє користувачам анонімно ділитись та знайомитись із зарплатами у компаніях, а також шукати та подавати заявки на працевлаштування.

Які можуть бути наслідки для Facebook

Хоча в опитуванні брала участь невелика частина з більш ніж 60 000 співробітників компанії Марка Цукерберга, рейтинг може мати негативні наслідки для пошуку та рекрутингу нових співробітників у Facebook.

Кандидати на роботу часто переглядають на Glassdoor інформацію про відкриті вакансії, зарплати співробітників, рейтинги й відгуки про потенційні місця майбутнього працевлаштування. Насамперед йдеться про те, що шукачі роботи хочуть взнати чи є в роботі на ту чи іншу компанії приховані нюанси та "підводні камені".

Марк Цукерберг у 2013 році був першим

Коли Марк Цукерберг вперше потрапив в цей список у 2013 році, він одразу зайняв перше місце, отримавши 99% схвалення. Натомість єдиним топменеджером, який всі 8 років існування рейтингу стабільно потрапляє у нього є Тім Кук з Apple.

Видається, що засновнику Facebook Марку Цукербергу останні дні приносять лише погані новини, адже тільки кілька днів тому легендарний лідер культової групи Pink Floyd Роджер Вотерс відкрито послав на три літери Марка Цукерберга, коли компанія останнього запропонувала музиканту велику суму грошей за використання пісні Another Brick In The Wall в рекламі.