Звичайно ж мільярдеру Марку Цукербергу є чим втішатись цього року. Адже, його компанія Fecabook стала наймолодшою компанією в історії, яка подолала поріг капіталізації у 1 трильйон доларів, досягнувши цих показників лише за 17 років.

Що втішило Марка Цукерберга

Щобільше, судові органи США відхиливши ряд антимонопольних позовів у стосунку до Facebook значно спростили життя Марку Цукербергу, який останній рік був змушений активно відбиватись від звинувачень у порушенні законів США через придбання його компанією WhatsApp та Instagram. Зростання ціни акцій Facebook збільшило статки Цукерберга на 5,1 мільярда доларів.

Це своєю чергою дозволило навіть мільярдеру вперше в історії, хоча й ненадовго, потішити себе перебуванням на четвертій сходинці рейтингу мільярдерів.

Що могло засмутити засновника Facebook

Можливо вищенаведені новини "підсолодять" для Марка Цукерберга той факт, що вперше із 2013 року мультимільярдер та засновник Facebook не потрапив до рейтингу 100 кращих менеджерів світу. А легендарний лідер культової групи Pink Floyd Роджер Вотерс відкрито послав на три літери Марка Цукерберга, коли компанія останнього запропонувала музиканту велику суму грошей за використання пісні Another Brick In The Wall в рекламі Instagram.

Що за пристрій на відео

Найбільш ймовірно, що мільярдер використовує для "польоту" над поверхнею води дошку для серфінгу с мотором Lift Foils Sport eFoil. Вартість такої "іграшки" для багатіїв становить близько півмільйона гривень.

Дивіться відео про третю генерацію електросерфів Lift Foils Sport eFoil: