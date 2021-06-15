Персонал не буде просити клієнтів надати підтвердження щеплення. Попри правило, співробітники все одно повинні носити маски.

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Джерела ЗМІ, які повідомили про це, попросили залишатися анонімними, оскільки вони не хотіли обговорювати політику компанії до її публічного оголошення.

Apple не відповіла на запит журналіста Insider про коментар.

Деякі американські роздрібні торговці у травні відмовились від замовлення масок для покупців після того, як Центр контролю та профілактики захворювань послабив свої рекомендації щодо масок для повністю вакцинованих людей.

Хто ще скасував вимогу

Серед роздрібних торговців, які скасували вимогу носити маску вакцинованим клієнтам, є:

Walmart;

Costco;

Trader Joe's.

Які правила зберігаються

Apple перевірятиме температуру споживачів у дверях своїх магазинів і обмежить кількість людей, щоб забезпечити соціальне дистанціювання. Про це розповіла Дейдре О'Брайєн, старша віцепрезидентка Apple з роздрібної торгівлі та людей.

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